Lekkoatletyczne HME. Kszczot: z moim doświadczeniem mogę celować tylko w złoto

W ostatniej chwili ze składu reprezentacji ubyła z powodu drobnego urazu Renata Pli¶, siódma zawodniczka na 1500 m ubiegłorocznych mistrzostw ¶wiata pod dachem.Emocje w stolicy Serbii rozpoczn± się w pi±tek rano. Do eliminacji na 400 m szykuj± się Iga Baumgart, Małgorzata Hołub, Justyna ¦więty oraz Rafał Omelko.- Wszystkie jeste¶my w ¶wietnej dyspozycji. Szczególnie w sztafecie stać nas na wszystko - podkre¶liła ¦więty, zwracaj±c uwagę, że maj± najlepsz± sumę czasów czterech zawodniczek w gronie zespołów, które wyst±pi± na bieżni wielofunkcyjnej Kombank Arena.W pi±tkowe przedpołudnie w eliminacjach zaprezentuje się także Kszczot.- Bez względu na to, jak będ± wygl±dały biegi, z moim do¶wiadczeniem i osi±gnięciami mogę celować tylko w złoty medal - wspomniał dwukrotny halowy mistrz Europy z Paryża (2011) i Goeteborga (2013). Finał 800 m - w niedzielę.Szansę na podium na tym samym dystansie miałaby Joanna JóĽwik, która jako jedyna Europejka uzyskała w tym sezonie czas poniżej dwóch minut (1.59,29 w Toruniu ). Ona jednak nie miała w planie startu w Belgradzie.Pierwsze medale Polacy mog± zdobyć już w pi±tek. O godzinie 17 rozpocznie się konkurs tyczkarzy. Faworytem jest Piotr Lisek, który w lutym , jako pierwszy Polak w historii, skoczył 6 m. Niedawno dwukrotnie pękły mu tyczki - podczas mityngu w Niemczech i na treningu w Spale, obijaj±c nogę i rękę.- Jestem w życiowej formie, chcę walczyć. Nie poddam się tak łatwo. Z nog± jest już lepiej, z ręk± także. Działa, a to najważniejsze - podkre¶lił.O podium powinni walczyć też Paweł Wojciechowski i Francuz Kevin Menaldo, którzy pokonali w tym roku wysoko¶ć 5,78. W HME nie wyst±pi rodak Menaldo, rekordzista ¶wiata Renaud Lavillenie.W biegu na 60 m ze startu na start wyniki poprawiała rekordzistka globu juniorek Ewa Swoboda. Jej licznik zatrzymał się na 7,15. Spo¶ród sprinterek, które zostały zgłoszone do zawodów w Belgradzie, lepsze czasy od zawodniczki AZS AWF Katowice maj± Norweżka Ezinne Okparaebo - 7,13 oraz Niemka Rebekka Haase i Ukrainka Ołesia Powch - 7,14.Dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki ocenił, że biało-czerwoni mog± zdobyć nawet siedem medali i powtórzyć osi±gnięcie z poprzednich mistrzostw w Pradze w 2015 roku.- Zawsze s± niespodzianki na plus i na minus, więc medali może być również pięć. Wtedy uznałbym to za niezły występ. Wszystko powyżej siedmiu kr±żków będzie dużym sukcesem - powiedział Kęcki.