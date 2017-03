Puchar Niemiec. Media: Lewandowski dodał gazu

"Lewandowski to idealna dziewi±tka"

Legenda: Lewandowski lepszy od Suareza i Benzemy

W ¶rodę Robert Lewandowski strzelił dwie bramki i zaliczył asystę, a jego Bayern Monachium pokonał Schalke 04 Gelsenkirchen 3:0 (3:0) w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Niemiec. Polak na wysokie noty zasłużył.Abendzeitung Muenchen w skali 1-6 (gdzie jeden to występ najlepszy, a sze¶ć najgorszy) dał Polakowi "jedynkę". "Zapewnił Bayernowi błyskawiczne prowadzenie, lobuj±c bramkarza lew± nogę. Zaimponował przegl±dem pola i podaniem przy golu na 2:0, a na 3:0 trafił już sam. Ma 30 goli, z czego pięć w Pucharze Niemiec. Klasa ¶wiatowa" - zachwyca się gazeta. Równie wysoko oceniono tylko Francka Ribery'ego.Portal Ran.de dał Polakowi notę 1,5, także najwyższ± w zespole. "Trafił do bramki już po dwóch minutach. I potem po 30. gol na 1:0 to powtórka tego, co zrobił z Schalke w Bundeslidze . Przy drugim golu zaimponował spokojem i przegl±dem pola." - czytamy w uzasadnieniu.Sam Lewandowski do swoich osiagnięć w meczu z Schalke podchodzi skromnie, skupił się na sukcesie drużyny. - Od pocz±tku zagrali¶my bardzo dobrze w ataku i szybko strzelili¶my trzy bramki. Schalke nie było w stanie nic zrobić. W drugiej połowie po prostu grali¶my, nasze tempo nie było wysokie. Wiemy, że teraz gramy co trzy dni - powiedział Polak.Była gwiazda reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium, Carsten Jancker, wierzy, że Robert Lewandowski to najlepszy napastnik, jakiego może w tym momencie mieć Bayern Monachium.Lothar Matthaeus, legendarny piłkarz i mistrz ¶wiata z 1990 roku uważa, że Lewandowski to najlepszy napastnik na ¶wiecie.