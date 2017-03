Okradziono dom Floyda Mayweathera Jr., gdy świętował urodzony

Policja nie ujawnia szczegółów i wysoko¶ci szacowanych strat. Poinformowano jedynie, że do kradzieży biżuterii i innych przedmiotów warto¶ciowych, m.in,. zegarka za 150 tys. dolarów, doszło między pi±tkiem, a poniedziałkiem. Wła¶nie pod koniec weekendu słynny bokser, plasuj±cy się w pierwszej 10. najbogatszych sportowców na ¶wiecie (765 mln dol.), rozpocz±ł ¶więtowanie okr±głej rocznicy urodzin.Na imprezie w Los Angeles byli celebryci ze ¶wiata show biznesu m.in. piosenkarka Mariah Carey czy działaj±cy w tej samej branży Justin Bieber.Amerykańskie media przypomniały od razu, że to nie pierwsze włamanie do rezydencji boksera. Do podobnego zdarzenia doszło w 2008 r. i wówczas łupem złodziei padły w posiadło¶ci Summerlin przedmioty o warto¶ci... 7 mln dolarów.Pię¶ciarz zakończył karierę jako niepokonany we wrze¶niu 2015 r. odnosz±c 49 zwycięstw na zawodowym ringu. Z identycznym bilansem pożegnał się legendarny Rocky Marciano, niepokonany w latach 1946-55 czempion wagi ciężkiej, który zgin±ł w katastrofie lotniczej w 1969 roku.Wcze¶niej, w maju 2015 r., w pojedynku okrzykniętym "walk± stulecia", Mayweather pokonał na punkty inn± gwiazdę zawodowych ringów Filipińczyka Manny'ego Pacquiao , dzięki czemu wzbogacił się o ponad 250 mln dolarów.