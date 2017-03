NBA. Marcin Gortat znokautowany podaniem. "Wall chciał mi połamać mój malutki nos"

Nash połamał Gortatowi nos

Do zdarzenia doszło w trzeciej kwarcie. Wall próbował podać do ¶cinaj±cego pod kosz Otto Portera, ale na linii podania znalazł się Gortat. Polak dostał w twarz i padł jak rażony piorunem.- My¶lałem, że będzie wchodził pod kosz, bo tak to wygl±dało, ale potem to się stało. To było okropne. On chciał połamać mój malutki i piękny nos - żartował Gortat ze swojego charakterystycznego nosa.- Cieszę się, że to on oberwał w nos, a nie ja. To było bardzo zabawne, bo Marcin odegrał scenkę, jakby został zastrzelony - ¶miał się rezerwowy Jason Smith.Gortat w meczu z Raptors rzucił 12 punktów, miał osiem zbiórek, a Wizards zwyciężyli 105:96 i zajmuj± trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej.John Wall nie jest pierwszym rozgrywaj±cym, który próbował uszkodzić nos Gortata. Blisko sze¶ć lat temu Polak, wtedy zawodnik Phoenix Suns , złamał nos w przypadkowym zderzeniu ze Stevem Nashem pod koniec trzeciej kwarty meczu z New Orleans Hornets. Gortat mimo kontuzji był najlepszym strzelcem i zbieraj±cym Suns w tamtym meczu.