NBA. Wizards ograli Raptors, bo pomogli rezerwowi. 12 punktów Gortata

Gortat, który w pierwszej czę¶ci sezonu bił rekordy minut spędzanych na parkiecie, w meczu z Raptors mógł nieco odpocz±ć, bo zespół do zwycięstwa poprowadzili rezerwowi. Sprowadzony ledwie tydzień temu Bojan Bogdanović z 27 punktami był najlepszym strzelcem zespołu, a Wizards odskoczyli Raptors wła¶nie w drugiej kwarcie, gdy osi±gnęli 23-punktow± przewagę i do końca kontrolowali przebieg gry Polak zagrał tylko 18 minut, ale trafił sze¶ć z o¶miu rzutów z gry. Do 12 punktów dołożył jeszcze osiem zbiórek i asystę, miał też jedn± stratę i trzy faule. Lider zespołu John Wall rzucił 12 punktów i miał 13 asyst, a 23 punkty zdobył Bradley Beal. W pokonanej ekipie wyróżnił się DeMar DeRozan - 24 pkt.Wizards w ¶rodę przełamali kompleks Raptors. Poprzednie osiem konfrontacji tych drużyn kończyło się zwycięstwem ekipy z Kanady.Zespół Gortata z bilansem 36 zwycięstw oraz 23 porażek zajmuje trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Depcz± po piętach Boston Celtics (39-22), którzy w ¶rodę pokonali najlepsz± drużynę na Wschodzie - Cleveland Cavaliers (41-18).Kolejne spotkanie Gortat i spółka rozegraj± w pi±tek, kiedy ponownie zmierz± się z Raptors (36-25), ale we własnej hali.