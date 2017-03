13 lat, 64 mecze, 5 selekcjonerów. Z Arturem Borucem zawsze było barwnie. Pożegnanie już w planie

2004 - 2006 Debiut i mistrzostwa ¶wiata

2006 - 2009 Beenhakker, Euro, Lwów

2010 - 2012 Smuda na nie

2013- 2016 czyli towarzysko.

Jeszcze raz?

Tych interwencji nie zapomnimy

To na pewno było 13 ciekawych lat. Zarówno je¶li chodzi występy w bramce biało-czerwonych jak i to co działo się wokół niego. Artur Boruc grał w polskiej reprezentacji u pięciu różnych trenerów. Zaliczył mistrzostwa ¶wiata (2006) i mistrzostwa Europy (2008). Nie jako widz. Na obu tych imprezach był podstawowym bramkarzem. Niektórym selekcjonerom podpadał i był od kadry odstawiany. Inni go tolerowali, cenili i po prostu potrzebowali.Je¶li debiut bramkarza oceniać tylko w kontek¶cie puszczonych przez niego bramek, to Boruc otwarcie miał znakomite. 28 kwietnia 2004 zagrał 31 minut w meczu z Irlandi±. Gola nie pu¶cił. Polska zremisowała bezbramkowo. To były czasy, w których kadr± dowodził Paweł Janas. Wydaje się, że ówczesny golkiper Legii został przez niego doceniony szybko. Grał na zmianę z Jerzym Dudkiem w kolejnych towarzyskich spotkaniach. Podczas el. mistrzostw ¶wiata stał się już numerem jeden. Na pewno pomogła w tym kontuzja golkipera Liverpoolu. Boruc jednak tak wykorzystał swoj± szansę, że trener postawił na niego podczas samego mundialu. Do Niemiec nie zabrał za to Dudka.Boruc został oceniony jako jeden z najja¶niejszych punktów polskiej kadry na tej imprezie. Prawie udało mu się zatrzymać napór Niemców, pu¶cił gola w ostatniej minucie meczu z nimi.U Leo Beenhakkera Boruc też do¶ć szybko stał się głównym bramkarzem, znów kosztem Dudka.W eliminacjach bronił znakomicie. Na Euro 2008 też momentami poziomem znajdował się jakby ponad drużyn±. W meczu z Austri± uratował nas w trzech czy czterech sytuacjach sam na sam.Pracuj±cy z nim w tym czasie w kadrze Andrzej Dawidziuk zawsze podkre¶lał jego atuty. - Był kreatywny, podejmował dobre decyzje Dobrze wspominam tę współpracę - podsumował ówczesny trener golkiperów.Sztab kadry za czasów Holendra czasem powoływał Boruca jakby na wyrost, bo temu różnie układała się sytuacja w Celtiku. Tak czy inaczej na kadrę przyjeżdżał. - On jest waszym bohaterem - mawiał wtedy Beenhakker i wstawiał go do gry. Czasem, by go po prostu podbudować. W eliminacjach M¦ 2010, urodzony w Siedlcach zawodnik miewał jednak wpadki. Do¶ć przypomnieć bramkę wpuszczon± po padaniu Michała Żewłakowa w starciu z Irlandi± Północn±, czy też przegrany mecz ze Słowacj±. Wcze¶niej jednak Boruc został od kadry odsunięty. Spowodowane było to alkoholem po towarzyskim meczu we Lwowie z Ukrain±. Boruc miał popijać razem z Dariuszem Dudk± i Radosławem Majewskim, rozrabiaj±c przy tym w hotelu. Beenhakker gniewał się raptem trzy miesi±ce. Nie takie rzeczy w życiu widział.Franciszek Smuda, który przej±ł reprezentację w paĽdzierniku 2009 roku za Borucem nie przepadał. Długo go nie powoływał. Nie szło raczej o formę sportow± zawodnika, ale jego sposób bycia i zachowanie. Trenerem bramkarzy był wtedy Jacek Kazimierski i gdyby to od niego zależało to Boruc w kadrze by grał szybciej. - Był po prostu utalentowany, więc za nim trzymałem - wyja¶nia Sport.plJak już Smuda zapalił golkiperowi zielone ¶wiatło, to Boruc skre¶lił się sam. Razem z Michałem Żewłakowem miał pić wino i zachowywać się nieodpowiednio w samolocie, którym kadra wracała do Polski po zgrupowaniu w USA. To był pocz±tek ponad dwuletniej rozł±ki Boruca z kadr±, a wła¶ciwie ze Smud±, którego bramkarz nazwał "Dyzm±". Przy epizodzie w reprezentacji trenera Stefana Majewskiego Boruc nie uczestniczył.Boruca do kadry zaprosił kolejny selekcjoner biało-czerwonych Waldemar Fornalik, a wła¶ciwie uczynił to Andrzej Dawidziuk, który znów znalazł się w biało -czerwonym sztabie. - Boruca poleciłem z czystym sumieniem - wspomina szkoleniowiec.Po krótkim czasie był on numerem jeden. Grał w meczach o punkty i spotkaniach towarzyskich w 2013 roku. Nic złego o jego grze nie można było wtedy powiedzieć. Reprezentacja Polski jednak el. M¦ w Brazylii, zakończyła bez kwalifikacji. Fornalik z kadr± się pożegnał. Dla Boruca był to natomiast koniec występów w meczach o stawkę. Od listopada 2013 roku pokazywał się tylko w spotkaniach towarzyskich. W hierarchii Adama Nawałki był umieszczany za Wojciechem Szczęsnym i Łukaszem Fabiańskim. Patrz±c na jego spotkania w Premier League, form± i solidno¶ci± jako¶ specjalnie im nie ustępował.- Broni w najlepszej lidze ¶wiata, na znakomitym poziomie. To jest wyczyn. Uważam, zreszt±, że przez wszystkie te lata trzymał poziom. Tyle meczów w kadrze, to mówi samo za siebie - wci±ż chwali go Kazimierski. Z orłem na piersi Boruc ostatni raz zagrał 14 listopada 2016 roku ze Słoweni±. Jest szansa, że nie był to występ ostatni.Według naszych informacji ze zwi±zku uroczyste pożegnanie Boruca powinno nast±pić gdy tylko sprzyjał będzie temu piłkarski kalendarz. Najbliższe i ważne mecze z Czarnogór± czy Rumuni± nie wchodz± w grę. Jednak je¶li okazało by się, że po wakacjach kadra zapewni sobie awans na mundial, to zwi±zek nie wyklucza zorganizowania jakiej¶ uroczysto¶ci nawet podczas meczów o punkty. Jej formuła jest dyskutowana.Boruc w kadrze rozegrał 64 mecze. To absolutny rekord je¶li chodzi o pozycję golkipera. Tuż za nim z 63. występami jest Jan Tomaszewski.37-letni Artur Boruc zrezygnował z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski, o czym poinformował w ¶rodę na Instagramie. Z tej okazji, przypominamy sobie chociaż kilka z najlepszych parada golkipera w biało-czerwonych barwach.