Andy Murray przeciwny przyznawaniu tzw. dzikich kart dopingowiczom

Szarapowa 26 kwietnia kończy 15-miesięczn± dyskwalifikację. Pozytywny wynik testu dopingowego na obecno¶ć meldonium dała próbka pobrana od niej podczas ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju Australian Open. PóĽniej Rosjanka już nie startowała i jesieni± wypadła z rankingu WTA. Do rywalizacji ma wrócić pod koniec kwietnia , a przyznano jej już trzy tzw. dzikie karty. Była liderka ¶wiatowej listy ma wyst±pić na tej zasadzie w Stuttgarcie , Madrycie i Rzymie.Przed dylematem, czy post±pić podobnie, stoj± teraz organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu . Szarapowa triumfowała w tej prestiżowej imprezie w 2004 roku.- Uważam, że naprawdę trzeba zapracować na swój powrót. W przypadku większo¶ci turniejów jednak organizatorzy robi± to, co uważaj± za najlepsze dla swojej imprezy. Je¶li s±dz±, że posiadanie w obsadzie dużych nazwisk pozwoli im sprzedać więcej biletów, to id± w tym kierunku - podkre¶lił w wywiadzie udzielonym gazecie "Times" Murray.Jak dodał, Szarapowa będzie jeszcze miała okazję, by poprawić ranking i być może nie będzie potrzebować dzikiej karty.- Je¶li jej się to nie uda, to decyzja będzie po stronie organizatorów Wimbledonu. Jestem przekonany, że będ± my¶leć o tym długo i intensywnie. Wezm± pod uwagę to, jak będ± postrzegać to ludzie i dokonaj± słusznego dla siebie wyboru - zaznaczył Szkot, który obecnie rywalizuje w Dubaju.