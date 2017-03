Puchar Francji. Awans Paris Saint Germain z Krychowiakiem w składzie

Pomocnik reprezentacji Polski, który zim± zmagał się z urazem kolana i w tym roku występował w rezerwach stołecznego zespołu, na boisku przebywał do 73. minuty. Zast±pił go Javier Pastore , który pięć minut póĽniej strzelił pierwsz± bramkę dla go¶ci. W czwartej minucie doliczonego czasu gry wynik spotkania na 2:0 ustalił Edinson Cavani.Dogrywka była potrzebne do wyłonienia ćwierćfinalisty z pary Olympique Marsylia - AS Monaco. W drużynie go¶ci zabrakło kilku graczy z podstawowego składu: bramkarza Danijela Subasica, napastnika Radamela Falcao oraz zmagaj±cego się z urazem kostki stopera reprezentacji Polski Kamila Glika.Po regulaminowym czasie gry był remis 2:2. W dogrywce lepsi okazali się go¶cie, którzy ostatecznie wygrali 4:3.We wtorek awans do 1/4 finału zapewniło sobie m.in. Bordeaux, do którego składu po drobnym urazie powrócił Igor Lewczuk. Jego zespół pokonał u siebie Lorient 2:1.