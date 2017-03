Ekstraklasa. Dlaczego Lech Poznań jest w tym momencie lepszy od Legii Warszawa?

Druga my¶l - napastnicy

Trzy pierwsze kolejki ekstraklasy w 2017 roku za nami. Na wielkie podsumowania jeszcze za wcze¶nie, ale obok pewnych rzeczy nie da się przej¶ć obojętnie. Tym bardziej, że maj± niewiele wspólnego z logik±. Zaprzecza jej np. Lech, czyli drużyna pomijana w zimowych typowaniach jako faworyt do mistrzostwa. Jak to się stało, że zespół Nenada Bjelicy bez wielkiego rozgłosu zaatakował Legię i zacz±ł grać lepiej od aktualnego mistrza Polski?Legia przez cał± zimę miała w głowie dwumecz z Ajaksem. OK, przy Łazienkowskiej powtarzali od dawna, że najważniejsza jest obrona mistrzostwa, a mecze w Europie to tylko dodatek, ale na odpuszczenie walki z wicemistrzem Holandii nikt sobie nie pozwolił.Legia, choć przegrała w dwumeczu 0:1, była równorzędnym przeciwnikiem dla Ajaxu. - Zabrakło niewiele. Szczególnie w Amsterdamie , gdzie Ajax zagrał gorzej niż w Warszawie . Gdyby Legii udało się tam strzelić gola, to niedo¶wiadczony zespół Petera Bosza mógłby mieć wielkie problemy z awansem - mówi Juskowiak.Dla Jacka Magiery puchary to jednak żadne wytłumaczenie. Trener Legii sam zaznaczał, że zmęczenie i presja zwi±zana z gr± w Europie, nie może mieć wpływu na słabsze wyniki w ekstraklasie. - To szukanie tanich usprawiedliwień - mówił trener Legii po sensacyjnej porażce z Ruchem (1:3).- Dwa mecze w Europie to nie jest obci±żenie, które mogłoby usprawiedliwiać słabsze wyniki w lidze - uważa Juskowiak. I dodaje, że problemy Legii opieraj± się w dużej mierze na filozofii klubu: - Chcieli zarobić na najlepszych piłkarzach i to musiało odbić się na zespole. Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia nie da się zast±pić z dnia na dzień. Jacek Magiera nie jest cudotwórc±, jest trenerem.Tomas Necid miał być gwiazd± ekstraklasy, a w tym momencie pracuje na jeden z najgło¶niejszych niewypałów w historii ligi. - On nie marnuje sytuacji, on ich po prostu nie ma. To jeszcze gorzej. Biega, szuka, czeka na prostopadłe podania, ale ich nie dostaje. Brakuje współpracy z pomocnikami, a bez tego Necid nie będzie w stanie pokazać swoich największych atutów - analizuje Czerszewski.Problemy mistrzów Polski w ataku to jednak nie tylko Necid. Zagadk± cały czas jest Daniel Chima Chukwu. Nigeryjczyk zagrał osiem minut w Amsterdamie, ale gdyby nie akt desperacji trenera, na oficjalny debiut w Legii pewnie musiałby jeszcze poczekać.Ale Magiera cały czas przestawia, próbuje, kombinuje. W Amsterdamie na szpicy wystawił Michała Kucharczyka. Z Bruk-Bet Termalic± do składu wrócił Necid - dostał godzinę, ale gola nie strzelił. W drugiej połowie - przy wyniku 1:1 - sytuację musiał ratować Kasper Hamalainen, który choć też nie strzelił, to w kilka minut stworzył więcej zagrożenia niż Necid w godzinę.A co w Lechu? Kłopot bogactwa. Dawid Kownacki ro¶nie w oczach. Ale nie w pasie, jak w przeszło¶ci, kiedy zarzucano mu nadwagę, tylko piłkarsko. Pięć goli w czterech meczach mówi wszystko. A przecież w drużynie Bjelicy jest jeszcze Marcin Robak , który w każdym innym zespole miałby pewne miejsce w składzie. W Lechu jest zmiennikiem Kownackiego - i to jakim! -strzelił 12 goli w sezonie, z czego osiem wchodz±c z ławki.Juskowiak: - Nie jest łatwo utrzymać w zespole dwóch ¶wietnych napastników. Tym bardziej, kiedy jeden musi siedzieć na ławce. W Lechu to się udaje i nie wpływa negatywnie na atmosferę w szatni. To majstersztyk w wykonaniu trenera Lecha. Zreszt± w ogóle zaskakuje mnie to, co z t± drużyn± zrobił Bjelica. Co zrobił nie tylko z jej atakiem, ale też z defensyw±.Problemy z defensyw± miał mieć Lech, a ma Legia. Michał Pazdan swoje najlepsze mecze rozgrywa w Europie, w ekstraklasie przytrafiaj± mu się proste błędy. Maciej D±browski, Jakub Czerwiński i Jakub RzeĽniczak nie zawsze gwarantuj± jako¶ć. Artur Jędrzejczyk zdecydowanie lepiej czuje się na prawej stronie defensywy niż na ¶rodku, gdzie zagrał przeciwko Bruk-Betowi (1:1). A na lewej obronie jest jeszcze Adam Hlousek, któremu brakuje solidnego zmiennika.- Miał być komfort, a s± problemy. Wszystko przez indywidulane błędy, których w ostatnich meczach było zdecydowanie za dużo - uważa Czereszewski.W Lechu przeciwnie - defensywna sielanka. W trzech meczach ekstraklasy drużyna Bjelicy nie straciła gola, a przecież w zimie z Poznania wyjechał jeden z najlepszych obrońców ligi: Paulus Arajuuri (odszedł do Broendby IF).- Obawy były duże. Jak widać, niepotrzebnie. Lasse Nielsen doskonale zastępuje Arajuuriego - wskazuje Juskowiak. I tłumaczy: - Ale i tak najważniejsze jest to, że w Lechu walka w defensywie zaczyna się już w ataku. Nie ma piłkarza, który odpuszcza. Bjelica zbudował fundamenty oparte na defensywie, które pomagaj± rozwin±ć skrzydła w ofensywie.Przewagi, któr± Legia miała powiększać nad Lechem, na razie nie widać. - To dobrze dla ligi - mówi Czereszewski, ale od razu dodaje: -Większy potencjał cały czas jednak ma Legia. Musi tylko sobie przypomnieć, że potrafi grać efektownie i skutecznie.- Kłopot w tym, że po golach strzelonych jesieni± Realowi i Borussii w Lidze Mistrzów, piłkarze tak bardzo uwierzyli w swoj± moc, że nie zauważyli problemów w ekstraklasie. Ale jeszcze jest czas, by się ockn±ć - kończy Czereszewski.