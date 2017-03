Real Madryt - Las Palmas. Real był bliski blamażu, Barcelona nowym liderem

Remontada Ronaldo

Królewscy byli zdecydowanym faworytem potyczki z drużyn± z Wysp Kanaryjskich, ale zespołem lepszym okazali się tylko na papierze.Od samego pocz±tku to go¶cie dominowali i wygl±dali o wiele lepiej na tle piłkarzy Zinedine'a Zidane'a. Real błysk zaprezentował tylko raz, w 8. minucie, gdy po podaniu Mateo Kovacicia piłkę do bramki skierował Isco, otwieraj±c wynik spotkania. Z prowadzenia madrytczycy cieszyli się jednak tylko przez 120 sekund, wła¶nie po takim czasie do wyrównania doprowadził Dominguez Tanausu. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, a Królewscy prezentowali się po prostu bezbarwnie.Po zmianie stron było jeszcze gorzej. Minutę po rozpoczęciu drugiej połowy z boiska wyleciał Gareth Bale, co wyraĽnie podcięło skrzydła Królewskim. Osłabiony Real zupełnie oddał pole rywalom, a Las Palmas skrzętnie to wykorzystało. W ci±gu czterech minut go¶cie strzelili dwie bramki - pierwsz± z rzutu karnego Jonathan Viera, drug± Kevin-Prince Boateng. Prowadzenie mogło być nawet bardziej okazałe, ale w dogodnych sytuacjach mylili się póĽniej wypożyczony z PSG Jese i wspomniany Boateng.Real postawił wszystko na jedn± kartę i w ostatnim kwadransie atakował całym zespołem, narażaj±c się na kontrataki. Opłaciło się. W 86. minucie rzut karny na bramkę zamienił Cristiano Ronaldo, a cztery minuty póĽniej Portugalczyk strzałem głow± dał gospodarzom remis. Sił i czasu na zdobycie zwycięskiego gola już madrytczykom zabrakło.Po remisie z Las Palmas Real stracił prowadzenie w tabeli na rzecz Barcelony. Do Katalończyków Królewscy trac± jeden punkt, ale wci±ż maj± do rozegrania zaległy wyjazdowy mecz z Celt± Vigo.