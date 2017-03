Lech - Pogoń 3:0. Kolejorz jedną nogą w finale Pucharu Polski

Obu zespołom przyszło zmierzyć się ponownie zaledwie pięć dni po ligowym spotkaniu. W Szczecinie poznaniacy wygrali 3:0 i na własnym stadionie powtórzyli ten wynik . W tym roku Lech jest skuteczny, ale też powtarzalny aż do bólu, wygrał czwarty mecz z rzędu 3:0.Trener go¶ci Kazimierz Moskal w porównaniu do pi±tkowego meczu dokonał tylko jednej zmiany - w miejsce Sebastiana Rudola do składu wrócił Jarosław Fojut. 29-letni obrońca wprowadził nieco więcej spokoju w grę defensywy swojego zespołu niż to miało miejsce podczas spotkania w Szczecinie. Więcej roszad wprowadził za to opiekun Kolejorza Nenad Bjelica, który dał odpocz±ć Maciejowi Makuszewskiemu, Abdulowi Azizowi Tettehowi, Matusowi Putnocky'emu oraz Maciejowi Wiluszowi. Korekty w składzie nie zaszkodziły Lechowi, który od pocz±tku prowadził grę.Na bramkę Kolejorz, mimo wyraĽnie zaznaczonej na boisku przewagi, musiał jednak czekać do 32. minuty. Wtedy wynik spotkania otworzył płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka Szymon Pawłowski. Strzelony gol tylko dodał skrzydeł lechitom. Po przerwie kolejne trafienia dla gospodarzy odnotowali Dawid Kownacki i Lasse Nielsen, który ustalił wynik spotkania w 66. minucie.Lech był zespołem o klasę lepszym i wygrał zasłużenie. Patrz±c na grę Kolejorza, rewanż wydaje się jedynie formalno¶ci±.