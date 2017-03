Luis Enrique nie będzie trenerem Barcelony w przyszłym sezonie!

O przyszło¶ci trenera spekulowało się już od kilku tygodni, ale sam zainteresowany do tej pory nie chciał rozmawiać z mediami o tym, czy przedłuży wygasaj±cy latem kontrakt z mistrzami Hiszpanii. Po ligowej potyczce ze Sportingiem rozwiał jednak wszelkie w±tpliwo¶ci.- Odchodzę. Nie będę trenerem Barcelony w przyszłym sezonie. Potrzebuję odpoczynku - zapowiedział na ¶rodowej konferencji prasowej Enrique.Hiszpan zespół obj±ł w 2014 roku. Przez dwa sezony dwukrotnie poprowadził drużynę do mistrzostwa Hiszpanii. Oprócz tego triumfował w Lidze Mistrzów (2015), Pucharze Króla (2015, 2016), Superpucharze Europy (2015), Superpucharze Hiszpanii (2016) i Klubowych Mistrzostwach ¦wiata (2015).W tym roku wci±ż ma szansę na zdobycie kolejnego Pucharu Hiszpanii (Barcelona w finale zmierzy się z Deportivo Alaves) i mistrzostwa kraju, o które walczy z Realem Madryt . Przygodę z Lig± Mistrzów Duma Katalonii zakończy prawdopodobnie na 1/8 finału - w pierwszym spotkaniu tej fazy rozgrywek Blaugrana uległa Paris Saint-Germain 0:4 i ma tylko iluzoryczne szanse na awans do kolejnej rundy.Nie wiadomo jeszcze, kto zast±pi Enrique na ławce szkoleniowej Barcelony.