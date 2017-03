Liga Mistrzów. Pewne 3:0 Skry, bełchatowianie w play-off LM

Mecz pomiędzy PGE Skr± Bełchatów a S.C.M."U" Craiova już od pierwszych piłek był wyrównany (6:7). Choć mniej więcej w połowie seta bełchatowianie po zbiciu ze ¶rodka Srećko Lisinaca uzyskali dwa punkty przewagi, to kilka akcji póĽniej za spraw± ataku Mihai Bala po bloku w aut wynik znów był remisowy (20:20). Mimo tego, że w końcówce go¶cie mieli dwie piłki setowe (24:22), to ta czę¶ć partii należała do Bartosz Kurka, który najpierw zablokował Lazara Koprivica, a następnie wykorzystał piłkę przechodz±c± (26:24).W drugim secie nie było w±tpliwo¶ci co do tego, który zespół był lepszy. Bełchatowianie do¶ć szybko wyszli na prowadzenie, które po ataku ze ¶rodka Karola Kłosa i zbiciu po przek±tnej Mariusza Wlazłego urosło do dziewięciu punktów (19:10). Go¶cie starali się jeszcze bronić, ale pojedyncze próby zatrzymania zawodników Skry nie odebrały gospodarzom przewagi (22:16). Zespół trenera Blain zakończył tę partię efektownym blokiem serbskiego ¶rodkowego (25:18).Już pierwsze piłki trzeciego seta pokazały, że Skra chce jak najszybciej przypieczętować awans do fazy play-off Ligi Mistrzów (5:2). Choć nie zawsze grała poprawnie, to nawet skuteczne próby zablokowania Kurka przez Balę nie dały Rumunom prowadzenia (6:10). Zespół z Bełchatowa postawił na taktykę - Nicolas Uriarte rozłożył atak, kieruj±c piłki również do Nikołaja Penczewa oraz Lisinaca (19:12). Ruch ten się opłacił, ponieważ chwilę póĽniej po błędzie rywali to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa (25:14).