Liga Mistrzów. Cenna wygrana Resovii nad Duklą, rzeszowianie grają dalej w LM

W pierwszym secie tylko do stanu 13:13 siatkarze Asseco Resovii Rzeszów dotrzymywali kroku drużynie z Liberca. Po kilku błędach, które popełnili póĽniej (między innymi po ataku Jochena Schoepsa w aut, czy złym przyjęciu Johna Gordona Perrina), to go¶cie wyszli na dwupunktowe prowadzenie (16:14). Nabrali dzięki temu pewno¶ci siebie i podejmowali więcej ryzyka, które w ich przypadku się opłaciło. Dobre zagrania Patuchy oraz Janoucha z przechodz±cej piłki w poł±czeniu z pomyłkami Thomasa Jaeschke na siatce, zapewniły Dukli wygran± w pierwszym secie (25:20).Zespół z Rzeszowa kontrolował wynik od pocz±tku drugiej partii (5:3, 7:4). Stało się to głównie za spraw± skutecznego Perrina - kanadyjski przyjmuj±cy wyróżniał się w ataku (13:7). Od czasu do czasu Fabian Drzyzga rozgrywał piłki do Schoepsa i Thibault Rossarda, a ci również się nie mylili (16:11). W ostatniej fazie seta poprawne funkcjonowanie bloku gospodarzy przyczyniło się do zakończenia partii i wysokiej wygranej Resovii (25:18).Dobra passa gospodarzy trwała również w trzecim secie, w którym do¶ć szybko zbudowali przewagę (12:4). Powiększyli j± jeszcze bardziej, kiedy przesunęli ciężar ofensywy na blok - raz po raz pokazywali się w nim Schoeps i Marcin Możdżonek, a ręce rywali wykorzystywał Perrin (21:11). Choć w końcówce ich rywale zdołali jeszcze odrobić kilka punktów, to partię atakiem z lewego skrzydła zamkn±ł Rossard (25:19).W czwartym secie, mimo pocz±tkowej gry punkt za punkt, od stanu 7:7 w ofensywie była Resovia. Ataki Rossarda, asy serwisowe Możdżonka i Bartłomieja Lemańskiego, a także kiwki Drzyzgi wystarczyły Resovii, by podporz±dkować sobie rywali (20:14). Jej dobrej passy nie przerwały interwencje trenera Dukli i po chwili rzeszowianie cieszyli się ze swojego pierwszego zwycięstwa w stosunku 3:1 w tej edycji Ligi Mistrzów (25:18).