MŚ w Lahti. Po kwalifikacjach na dużej skoczni wiemy, że nic nie wiemy. Polacy bez błysku, ale i bez rozczarowań

Stoch: Mówi±c slangiem, łapie w torach

Tylko Kraft za 115. metr

Ksi±żka, film, muzyka - i walka o medal

Prevc jak Stoch

Kwalifikacje wygrał Antti Aalto - i te cztery słowa mówi± wła¶ciwie wszystko o sportowej stronie tego, co się na dużej skoczni działo. Nie tylko w kwalifikacjach, ale i w poprzedzaj±cej je serii próbnej. To była próba cierpliwo¶ci, a nie formy. Przez te dwie serie skoków nie było w czołowej trójce żadnego z medalistów z normalnej skoczni i żadnego z polskich kandydatów do medalu. Wiatr ci±gle się zmieniał, przeliczniki punktowe tym razem niespecjalnie pomagały w ustaleniu, komu podmuch naprawdę pomógł, a komu nie. - Dziurawe powietrze. Raz jest, raz nie ma. Nie wybacza błędów - mówił o szukaniu noszenia w powietrzu Piotr Żyła, jeden z nielicznych skoczków, którzy w końcówce serii kwalifikacyjnej potrafili przekroczyć 120 m. Skoczył 121,5. Jedynemu Polakowi, który musiał walczyć o awans, Dawidowi Kubackiemu, wystarczyło do awansu 119 m. Zaj±ł dziewi±te miejsce.- Najgorszy jak na razie dzień na skoczni, ale może dobrze, że mieli¶my okazję popracować w takich warunkach - mówił Kamil Stoch. Skoczkowie czekali na swoj± kolej w deszczu, potem w deszczu ze ¶niegiem, nie wiedzieli co ich czeka w powietrzu, a i na dojeĽdzie do progu nie było normalnie. Piotr Żyła opisywał po swoim skoku w serii kwalifikacyjnej, jak tory zaczęły s ię robić wyboiste od zamarzaj±cego w nich ¶niegu. Deszcz był uci±żliwy, bo nasi±kały kombinezony , ale gdy temperatura zaczęła spadać, okazało się, że zamiana tego deszczu w ¶nieg jest jeszcze gorsza. ¦nieg był zbyt mokry, żeby go usun±ć z torów dmuchawami i czołówka miała już na progu dużo niższe prędko¶ci niż poprzedni zawodnicy. - A do tego, mówi±c naszym slangiem, łapało w torach - opisywał swój najazd Kamil Stoch. Przez to łapanie w torach, czyli nieoczekiwanie zwalnianie, Stoch miał problem z zachowaniem równowagi, podobnie jak Maciej Kot , który akurat przyjechał pracować głównie nad tym elementem. - Czy to miało sens? Tylko taki, że to się może powtórzyć w konkursie i warto było przetestować dostosowanie się do takich warunków. Z drugiej strony, gdy mam pracować nad wyeliminowaniem jakiego¶ błędu i jak jest dodatkowa przeszkoda, a potem znika, to i błędem wtedy łatwiej sobie poradzić - mówił Maciej Kot.Belka nie zmieniała się przez cał± serię, zwycięzca kwalifikacji skoczył 128,5 m, a z sze¶ciu najlepszych skoczków, którzy kończyli serię kwalifikacyjn± tylko Kot i Stefan Kraft dolecieli do 115. metra. Tylko Kraft tę granicę przekroczył, poleciał na 118,5 m. Kamil Stoch wyl±dował pięć metrów bliżej. Markus Eisenbichler, br±zowy medalista z normalnej skoczni, przyziemił już na 105,5 m. A Roman Koudelka nie pokonał granicy 100 w, w dodatku z punktami odjętymi za niby sprzyjaj±cy wiatr, i nie zakwalifikował się do konkursu.To był ostatni dzień prób przed walk± o drugi komplet medali i ¶roda na skoczni tylko zamazała obraz przed czwartkiem. W serii próbnej mistrz ¶wiata Stefan Kraft był 17., a wicemistrz Andreas Wellinger - 22., tuż przed Maciejem Kotem. Kamil Stoch się obronił i zaj±ł 8. miejsce, ale w serii kwalifikacyjnej już i on nie dał rady. Teraz, jak mówił Stoch, jeszcze trochę czasu na ksi±żkę, film, muzykę i pora na walkę o medal. Trener Stefan Horngacher mówi, że ma grupę skoczków, którzy s± dużo lepsi na skoczni dużej. Mówił też o tym, że Maciej Kot uczy się w Lahti, iż skakanie po medal w konkursie indywidualnym różni się od skakania po miejsce na podium w Pucharze ¦wiata, że to jednak jest inna presja. Kot wła¶nie tę lekcję odrobił na normalnej skoczni. A w konkursie na dużej będzie miał egzamin z tego, czego się nauczył.Hannu Lepistoe jeszcze przed pierwszymi treningami na skoczni dużej mówił, że trzeba doliczyć do grona kandydatów do medalu Petera Prevca, i ¶rodowe skoki Słoweńca były potwierdzeniem tych słów. Prevc odlatywał w obu seriach, jak Kamil Stoch w przeddzień zawodów na skoczni normalnej: najdalej w próbnej, najdalej z czołowej dziesi±tki Pucharu ¦wiata w serii kwalifikacyjnej. Ale tak jak Horngacher przypomina o nauce walki o medal u Macieja Kota , tak słoweńscy dziennikarze - o tym że Peter Prevc nadal walczy o to, by sobie przypomnieć jak powtarzać dobre skoki próbne w seriach konkursowych, gdy presja ro¶nie. Już cztery razy tej zimy był na podium kwalifikacji, a tylko dwa razy na podium konkursów. W Zakopanem był królem skoków próbnych, najlepszym skoczkiem drużynówki, ale gdy przyszło do konkursu indywidualnego, nerwy go zawiodły i znalazł się poza podium. Wygrał niedawno w Sapporo, to jedyne jego zwycięstwo tej zimy, a potem już nie wrócił na podium. Ale tak czy owak, dopisać go do listy bardzo groĽnych rywali trzeba.