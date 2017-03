Liga Mistrzów. ZAKSA pokonana, ale i tak z pierwszym miejscem po fazie grupowej

Kędzierzynianie do ¶rodowego spotkania podeszli w rezerwowym składzie - w pierwszej szóstce pojawili się między innymi Grzegorz Paj±k, Dominik Witczak oraz Kamil Semeniuk. Tak, jak można się było spodziewać, gospodarze na pocz±tku meczu stawiali duży opór, który skutkował remisowym wynikiem (9:9). Błędy zespołu z Turcji poł±czone ze skuteczno¶ci± Witczaka i Łukasza Wi¶niewskiego dały jednak ZAKSIE pięć punktów przewagi (17:12). Kiedy wydawało się, że wystarczy to do wygrania partii Nicolas Marechal i Antonin Rouzier odrobili straty, od stanu 18:18 prowadz±c BBSK do zwycięstwa (23:21). Seta na korzy¶ć siatkarzy ze Stambułu zakończył Matić (25:23).Na odpowiedĽ ZAKSY nie trzeba było długo czekać. Choć pocz±tek drugiej partii również był wyrównany (6:6), to po kilku skutecznych atakach Semeniuka i Witczaka kędzierzynianie wyszli na prowadzenie (11:7). Siatkarze ze Stambułu zdobyli jeszcze tylko dziewięć punktów, co było zarówno skutkiem wzmocnienia zagrywki przez go¶ci (13:18), jak i błędów własnych gospodarzy (16:25). Kontrastem była natomiast trzecia partia, w której wynik oscylował w granicach remisu, a największ± przewag± uzyskan± przez którykolwiek z zespołów były trzy punkty. Set wymkn±ł się kędzierzynianom z r±k dopiero w ostatniej fazie, kiedy od stanu 21:21 popełnili cztery błędy własne (22:25).Konsekwencja i spokój pozwoliły ZAKSIE na stopniowe budowanie prowadzenia na pocz±tku czwartej partii (6:4). Dobra dyspozycja Semeniuka na lewym skrzydle i w polu serwisowym sprawiła, że go¶cie uzyskali cztery punkty przewagi (9:5), i choć wkrótce gospodarze wyrównali wynik (13:13), to przyjezdni pozostali w ofensywie (17:16). Pod koniec seta o rezultacie decydowała postawa w bloku, w którym dwukrotnie pomylili się gospodarze. To nie przeszkodziło im jednak w zakończeniu meczu w czterech partiach (26:24).