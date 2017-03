MŚ w Lahti. Rafał Kot: o medal będzie bardzo trudno. W konkursie drużynowym też

Łukasz Jachimiak: Po kwalifikacjach do pierwszego konkursu M¦ w Lahti nastawiali¶my się na polskie medale, bo błyszczała cała nasza "czwórka". W kwalifikacjach do czwartkowych zawodów nie błysn±ł żaden z Polaków, a układu sił w ogóle nie dało się poznać przez zmienn± pogodę. Może to dobrze?

Cokolwiek nam te kwalifikacje pokazały, je¶li chodzi o formę Polaków?

W poniedziałek rano Polacy skakali dobrze na pierwszych treningach, ale wtedy nie mogli się porównać z kilkoma skoczkami z czołówki, bo ci odpoczywali po niedzielnym konkursie mieszanym. Z kolei we wtorek nie trenował Kamil Stoch, a o ¶rodzie już wszystko Pan powiedział. Dni do konkursu na skoczni dużej potoczyły się tak, że chyba trudno powiedzieć, kto jak wygl±da?

Rozumiem, że chce Pan tonować nastroje, ale chyba nie uważa Pan, że my nie jeste¶my przygotowani do walki o medale? Czwarte miejsce Stocha, pi±te pańskiego syna i ósme Dawida Kubackiego chyba jednak pokazuj±, że trafili¶my z form±?

Ma Pan swojego faworyta na czwartek?

Rozmawiał Pan z Maćkiem po pierwszym konkursie?

Na wyniki ze ¶rody w ogóle bym nie patrzył. Pogoda wszystko wypaczyła. Zawodnicy zaraz po skokach mówili, że przeliczniki za wiatr zupełnie nie oddawały tego, co się działo. Skoczek dostawał punkty minusowe, nawet bardzo duże, bo zaraz za progiem mu powiało. Ale co z tego, skoro błyskawicznie cichło i nijak nie dawało się odlecieć? Chyba tylko dwóm zawodnikom na dole podwiało. To byli Simon Ammann i Antti Aalto. Fin wygraniem kwalifikacji był wyraĽnie tak samo zdziwiony jak chyba wszyscy, którzy je ogl±dali. Ten dzień jest do zapomnienia. Nie do¶ć, że mocno wiało, to jeszcze pod koniec padaj±cy deszcz zacz±ł się zmieniać w ¶nieg i osiadał w torach. Ostatnich 10-15 skoczków osi±gało na dojeĽdzie prędko¶ci nawet o dwa kilometry na godzinę gorsze od tych, którzy jechali kilkana¶cie minut wcze¶niej, a przecież belka startowa dla wszystkich była ta sama.- Patrz±c na sam± technikę skoków, to nasi zaprezentowali swój normalny, dobry poziom. Ale je¶li w konkursie pogoda będzie podobna jak w kwalifikacjach, to technika i moc zejd± na dalszy plan. Niestety, w skokach nie wystarczy dobry skok, trzeba jeszcze mieć szczę¶cie do warunków. Oczywi¶cie słyszymy, że w czwartek warunki maj± być lepsze, więc tragedii nie ma. I może dobrze się to wszystko poukładało, bo euforia przed konkursem na skoczni normalnej dla mnie była trudna do zniesienia, za dużo osób mówiło, że nasi resztę zmiażdż±. Teraz jest spokój, może to i na dobre nam wszystkim wyjdzie.- Moim zdaniem będzie nam bardzo trudno o medal. Norwegowie id± ław±. Zobaczycie, jaki będziemy mieli konkurs drużynowy, jak ciężko będzie stan±ć na "pudle". Chciałbym, żeby¶my to zrobili, ale nie mówmy, że mamy podium zarezerwowane, a zwłaszcza, że nasze jest już pierwsze miejsce.- Oczywi¶cie, że trafili¶my. Inaczej nie mieliby¶my trzech zawodników w "dziesi±tce". Ale zobaczymy, kto będzie miał błysk dnia, którego w sobotę nam zabrakło. Brakowało tam iskierki i trochę szczę¶cia do warunków. Nikt nie da gwarancji, że teraz nam tego nie zabraknie.- Nie ma takiego. Moim zdaniem liczyć będ± się wszyscy trzej medali¶ci z soboty, do nich doliczam co najmniej dwóch Norwegów, którzy rozskakali się nagle wszyscy, cała drużyna, doł±czam jeszcze Petera Prevca, no i wiadomo, naszych chłopaków. Dalej patrzę na Michaela Hayboecka i Manuela Fettnera. Tym razem chętnych będzie więcej, również ze względu na pogodę. Bo nawet je¶li będzie lepsza niż w ¶rodę, to na tej większej skoczni każdy podmuch będzie więcej ważył.- Co wieczór się kontaktujemy. Oczywi¶cie nie rozmawiamy o technice skoków, bo od tego jest Stefan Horngacher ze swoim sztabem, ja się w takie rzeczy nie wtr±cam. Natomiast cieszy mnie, że słyszę u syna chęć do walki. Z tych rozmów wiem, że nastroje w kadrze s± ci±gle bojowe, że podłamania nie ma, że do żadnego obniżenia aury w naszej drużynie nie doszło (¶miech). Faworytów jest wielu, warunki trudne, ale my w niczym nie odstajemy, jeste¶my w gronie najlepszych i na pewno będziemy walczyć. Tego wszyscy w ekipie się trzymaj±.