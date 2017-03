MŚ w Lahti. Stoch, Kot, Żyła i Kubacki przed drugą szansą. "Normalnie wystarczy"

Na M¦ do Lahti skoczkowie przyjechali po 24 konkursach Pucharu ¦wiata. Podopieczni Stefana Horngachera odnie¶li w sezonie 10 zwycięstw, na podium byli 18 razy, podwójnie wygrali Turniej Czterech Skoczni (Stoch przed Żył±). Od 11 grudnia , czyli od dnia zwycięstwa Stocha i drugiego miejsca Kota w Lillehammer, nie było dwóch konkursów z rzędu bez choć jednego Polaka na podium.Sezon jest wyrównany, w czołówce błyszcz± nie tylko Stoch i Kot, ale też maj±cy już kr±żki z Lahti Stefan Kraft i Andreas Wellinger, a chętnych na medale jest jeszcze kilku, z próbuj±cym wrócić do formy sprzed roku Peterem Prevcem i niespodziewanym medalist± ze skoczni HS100 Markusem Eisenbichlerem.Ale Stoch i Kot, a może również ósmy w sobotę Kubacki i nieco ostatnio rozchwiany, ale wci±ż maj±cy wielki potencjał Piotr Żyła, s± przygotowani tak, jak być powinni. Oni mieli przyjechać do Finlandii z form± na walkę o medale i tak± dyspozycję maj±, o medale walcz±. Pierwszej szansy nie wykorzystali, ale wcale nie ponie¶li porażki. Zabrakło im niewiele, Stochowi trochę ponad pół metra.Dwa lata temu, na trudnych M¦ w Falun, Polacy wywiesili na drzwiach swojej szatni napis, który towarzyszył im od lat: "Normalnie wystarczy". Prowadz±cy kadrę Łukasz Kruczek powtarzał, że te dwa słowa s± ¶więt± zasad± skoków. Tamten sezon w porównaniu z obecnym był nijaki. Z 27 konkursów P¦ rozegranych przed M¦ w Szwecji polscy skoczkowie wygrali dwa, na podium byli cztery razy. W Falun w konkursach indywidualnych mieli¶my po jednym Polaku w pierwszej "10" - Jana Ziobrę na ósmej pozycji na skoczni normalnej i Żyłę na dziewi±tym miejscu na obiekcie dużym. Wyniki zawodów drużynowych dla Sport.pl typowało wówczas wielu ludzi naszych skoków. Absolutnie nikt nie wierzył w medal dla zespołu Kruczka, a pytali¶my również działaczy i trenerów Polskiego Zwi±zku Narciarskiego. Ale skoczkowie do końca ufali, że wystarczy zrobić swoje. I kiedy skoczyli tyle, na ile byli przygotowani, wspólnie zdobyli br±z.Skoro wtedy pomogła filozofia "normalnie wystarczy", to dlaczego miałaby nie zadziałać teraz? Dzień przed pierwszym konkursem w Lahti polscy skoczkowie błyszczeli - kwalifikacje wygrał Kubacki przed Żył±, Stoch pobił rekord skoczni, kończ±c lot na 103,5 m pięknym telemarkiem. Wtedy zaostrzyli apetyty i swoje, i nasze. Teraz jest spokojniej. Stoch od pierwszych prób na skoczni dużej pokazywał moc, ale w deszczowych i wietrznych kwalifikacjach skoczył ¶rednio, w stawce 10 najlepszych skoczków maj±cych automatyczny awans do zawodów miał pi±ty wynik . Kot się czai i może udanie zaatakować, ale w ostatnim skoku przed czwartkiem miał tylko szósty rezultat w Top 10. Lepiej wypadł drugi w tym gronie Żyła, ale we wcze¶niej serii próbnej to on miał z naszej "czwórki" największe problemy. Jedyny Polak startuj±cy we wła¶ciwych kwalifikacjach, Kubacki, też był tym razem najwyżej przyzwoity - zaj±ł dziewi±te miejsce.Wyci±ganie wniosków ze ¶rody ma mniejszy sens niż miało analizowanie skoków poprzedzaj±cych sobotnie zawody. Wtedy pogoda była stabilna, sprawiedliwa, teraz - po prostu loteryjna.Spokój - z nim wszyscy powinni¶my czekać na czwartek. W konkursie naprawdę nie trzeba cudów, naprawdę wystarczy normalnie. Z jedn± uwag± - musi to dotyczyć również pogody. To o ni± trzeba się bać, a nie o naszych zawodników. Na szczę¶cie warunki maj± się poprawić.