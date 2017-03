Zinedine Zidane i Sergio Ramos wbijają szpilę Barcelonie

Karny za długopisy?

Kary za krytykę

Po niedzielnym spotkaniu Królewskich z Villarrealem (3:2) katalońskie media ostro skrytykowały pracę sędziego Jesusa Gila Manzano. Zdaniem dziennikarzy arbiter popełnił bł±d, dyktuj±c w drugiej połowie rzut karny dla lidera La Liga i wypaczył tym samym wynik zawodów. Real przegrywał w tym momencie 1:2, a gol z jedenastu metrów według mediów z Katalonii pozwolił madrytczykom wrócić do gry i ostatecznie przechylić w końcówce szalę zwycięstwa na swoj± korzy¶ć. Z interpretacj± Katalończyków nie zgadza się Zinedine Zidane.- Nie wchodzę w sprawy sędziowskie, tak jak i moi zawodnicy. My akurat szanujemy sędziów i ich otoczenie. Nasza postawa boli ludzi? Jestem w stanie to zrozumieć, nie zabronię nikomu mówić takich rzeczy, ale fakty s± takie, że zawsze byli¶my profesjonalistami i wspierali¶my na boisku tych, którzy pracuj± dla dobra futbolu - powiedział na konferencji prasowej francuski szkoleniowiec.Ostro na temat pracy sędziów wypowiedział się również prezes Villarrealu Fernando Roig. - Arbitrzy wychodzili ze stadionu z torbami Realu Madryt . Nie wiem, co w nich mieli, ale to nie jest odpowiednie - stwierdził na antenie radia COPE. Jak tłumaczy dziennikarz Edu Aguirre, Królewscy zawsze wręczaj± drobne upominki arbitrom, takie jak długopisy czy przypinki. Na ten temat również wypowiedział się Zidane: - Nie będę wchodził w takie dyskusje. Tak jak już mówiłem wcze¶niej, szanujemy sędziów i ich pracę.Głos w sprawie zabrał stoper Realu Sergio Ramos . - Sędziowie nie podejmuj± złych decyzji umy¶lnie, wręcz przeciwnie. Raz ci co¶ zabior±, raz dadz±. Jeden powie, że nie powinni¶my dostać karnego, drugi zwróci uwagę na to, że bramka dla Villarrealu padła ze spalonego. Ludzie popełniaj± błędy, choć próbuj± pracować najlepiej jak tylko potrafi±. Arbitrzy maj± trudn± pracę, zamiast ich krytykować, powinni¶my ich wspierać i pomagać na boisku. Słowa Pique? Wszyscy go znamy, więc chyba nikogo to nie dziwi. Zdziwiłbym się, gdyby powiedział to Messi (¶miech) - zakończył Hiszpan.Pique i Roiga zostali za swoje słowa zaskarżeni przez Komitet Techniczny Arbitrażu. Na chwilę obecn± nie wiadomo, jakie kary mog± czekać obu panów.Po 24. kolejce Real pozostaje liderem ligi hiszpańskiej z 55 punktami na koncie. Nad drug± Barcelon± Królewscy maj± punkt przewagi, ale należy pamiętać, że madrytczycy wci±ż nie rozegrali zaległego meczu z Celt± Vigo.