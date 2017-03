Prezes Sandecji dla Sport.pl: Adu? "Czekamy na odpowiedź, sprawa stoi w miejscu"

Kacper Sosnowski: Na chwilę obecn± Adu jest bliżej, czy dalej Sandecji?

Doszły do was medialne informacje, że dostał też propozycję z Azji?

Zakontraktowanie Adu to finansowe wyzwanie? Wiem, że Pan do wydatków podchodzi racjonalnie

Była gwiazda ligi MLS w Sandecji to był zamysł bardziej sportowy czy marketingowy?

Mówił Pan kilka miesięcy temu, że chce w drużynie dobrych nazwisk. W pewnym momencie był nawet temat Salomona Okoronkwo

Polityka graczy z bogatym CV się sprawdza? Z Dawidem Janczykiem nie wyszło, Maciej Korzym był lepszym wyborem?

Zaatakujecie na wiosnę Ekstraklasę? W tabeli 1.ligi jeste¶cie na 7.miejscu i macie dwa zaległe mecze

Czyli o awans zapytać w maju?

Andrzej Danek: - My złożyli¶my mu konkretn± propozycję. Jego menadżer cały czas odpowiedzi nam nie dał. Na chwilę obecn± sprawa stoi zatem w miejscu.- Czytałem o tym w internecie, ale zajmuj±cy się transferem Arkadiusz Aleksander (Pełnomocnik Zarz±du MKS Sandecja ds. Sportowych - przyp. red) nic mi o tym nie mówił.-To jest jeden z droższych zawodników, ale finansowo jest jak najbardziej do ogarnięcia.Nie ukrywam, że to na pewno byłoby co¶ fajnego dla kibiców, to przecież znane nazwisko. Wiem, że ono rozgrzewa cał± Polskę. Jak byłem w Warszawie na walnym zgromadzeniu PLP to niemal każdy z prezesów innych klubów mnie o to pytał. "Spokojnie" - odpowiadałem i zaznaczałem, że rozmowy trwaj±.- Chcieli¶my pozyskać nowych graczy, na razie wyszło tak, że mamy Adriana Bastę oraz Mateusza Wdowiaka z Cracovii, a z esktraklasowej Korony jeszcze Tomasza Zaj±ca. Czekamy na napastnika, wci±ż go szukamy. Je¶li z Adu by nie wyszło to mamy opcję gracza z Czech.- Janczyka mi Szkoda, chcieli¶my mu pomóc. Korzym nie grał przecież chyba z pół roku. Inaczej się funkcjonuje w ekstraklasie inaczej w 1. lidze. Teraz na sparingach wygl±dał fajnie, trener był z niego zadowolony.- Chcemy być w czołówce, wszystko się okaże po pierwszych meczach. Najważniejsze będ± teraz te dwa spotkania u siebie. One pokaż± na co nas stać.- Spokojnie to jest piłka nożna , nie tacy odważni przed nami byli. Ile się tam dobijał Bruk-Bet z dobrym budżetem. Byłem na tym meczu gdy już byli w ekstraklasie w 90. minucie ostatniego spotkania ligowego i bramkarz przeciwników strzelił im gola. Taka jest piłka - nieprzewidywalna. Najlepiej życzyć nam czołówki tabeli i braku kontuzji w drużynie. Z reszt± sobie poradzimy.