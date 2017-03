Turniej ATP w Dubaju. Awans Matkowskiego do półfinału debla

Matkowski i Bopanna na otwarcie wygrali z rozstawionymi z "dwójk±" Chorwatem Ivanem Dodigiem i Hiszpanem Marcelem Granollersem 5:7, 6:3, 11-9.



Na nazwiska rywali w pojedynku, którego stawk± będzie awans do finału, musz± jeszcze poczekać. Będ± nimi rozstawieni z numerem trzecim Kanadyjczyk Daniel Nestor i Francuz Edouard Roger-Vasselin lub zwycięzca meczu między Hiszpanem Guillermo Garci±-Lopezem i Leandrem Paesem z Indii oraz Amerykaninem Jamesem Cerretanim i Austriakiem Philippem Oswaldem.



Matkowski to jedyny Polak, który zgłosił się do imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.