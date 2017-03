Trener Juventusu, Massimiliano Allegri, nowym managerem Arsenalu?

¦wietna passa AS Roma

Redaktorzy mieli się tego dowiedzieć od informatorów z rodzinnego miasta Allegriego, Livorno. Podobno szkoleniowiec wygadał się podczas kolacji z przyjaciółmi.Wygl±da na to, że Allegri ostateczn± decyzję podj±ł podczas afery z Bonuccim . Rozzłoszczony trener uważa, że klub nie stan±ł wystarczaj±co mocno po jego stronie.Kto miałby zast±pić Allegriego w Juve? Calciomercato.com twierdzi, że Paulo Sousa i Giampiero Gasperini to już nieaktualne kandydatury, ten drugi miałby sobie nie poradzić z nagromadzeniem gwiazd w szatni. Podobno "Stara Dama" zdecydowała się na trenera Romy, Lucianę Spallettiego.Szkoleniowiec AS Roma też nie do końca dogaduje się z klubem. Nie godzi się też z ogromnym znaczeniem Franceska Tottiego (i jego żony) i cały czas przedłuża temat podpisania nowego kontraktu.Jest tylko jeden problem. Prezydent Juve, Andrea Agnelli, może czuć urazę do Spallettiego, który odrzucił jego ofertę już kilka lat temu, gdy trenował Zenit.Je¶li Giuseppe Marotta, Fabio Paratici i Pavel Nedved zdołaj± przebłagać Agnellego, Juventus powinien dostać ¶wietnego trenera, który gwarantuje dobry futbol W ostatniej kolejce, piłkarze Romy - z Wojciechem Szczęsnym w bramce - odnie¶li czwarte z rzędu zwycięstwo we włoskiej ekstraklasie i umocnili się na drugim miejscu w tabeli. Tym razem