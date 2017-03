Artur Boruc zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Oto jego najlepsze interwencje

Przeżyjmy to jeszcze raz

"Chciałbym poinformować wszystkich zainteresowanych, że podj±łem decyzję, któr± nosiłem w sobie od pewnego czasu. Ze względu na zdrowie i już "podeszły" wiek oraz konkurencję, która pozwala spać spokojnie. Ze względu na spokój ducha mojego i mojej rodziny kończę piękn± przygodę z reprezentacj± Polski w piłce nożnej" - napisał bramkarz angielskiego Bournemouth.Były zawodnik m.in. Legii Warszawa , Celticu Glasgow i Fiorentiny w kadrze narodowej rozegrał 64 mecze. Debiutował w 2004 roku w spotkaniu z Irlandi± (0:0) w Bydgoszczy , a ostatni występ zanotował w listopadzie 2016 w innej towarzyskiej potyczce - ze Słoweni± (1:1) we Wrocławiu.Boruc zamie¶cił też mnóstwo podziękowań, które skierował m.in. do selekcjonera Adama Nawałki, kolegów z boiska i wszystkich sztabów szkoleniowych, z którymi współpracował. "Chciałbym skupić się teraz na swoim zdrowiu i pomocy AFCB w wywalczeniu celów na ten sezon w Premiership" - nadmienił."Dziękuje wszystkim za te kilkana¶cie lat wspólnych wzlotów i upadków" - podsumował Boruc.Do¶wiadczony bramkarz więcej w kadrze nie zagra, ale jak zapowiedział kariery nie kończy. W angielskiej ekstraklasie jego klub zajmuje 14. miejsce w stawce 20 ekip; po 26 kolejkach.Największymi sukcesami klubowymi Boruca było mistrzostwo Polski z Legi± w 2002 roku i Szkocji z Celtikiem w 2006, 2007 i 2008 roku. W Szkocji też był karany m.in. za prowokacyjne gesty religijne podczas derbów z odwiecznym rywalem Glasgow Rangers. Polak robił znak krzyża przed kibicami rywali, którzy w większo¶ci s± protestantami.Może jako¶ć poniższych nagrań nie jest najlepsza, za to jako¶ć interwencji - najwyższa! Przypomnijmy sobie jak Boruc dwoił się i troił w meczu z Niemcami na M¦ 2006 albo zatrzymywał Klasnicia w sytuacji sam na sam na Euro 2008 w meczu z Chorwacj±.