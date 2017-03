MŚ w Lahti. Kraft chce powtórzyć wyczyn Małysza z 2003 roku

Dwa olimpijskie złota zdobyli już w 21. wieku Szwajcar Simon Ammann (2002 w Salt Lake City i 2010 w Vancouver) oraz Stoch w 2014 roku w Soczi. W mistrzostwach ¶wiata, w których dwa konkursy s± rozgrywane od 1962 roku, podwójnych zwycięzców jest czterech.Trzy pierwsze przypadki to odległa historia. Na normalnej i dużej skoczni wygrali Norweg Bjoern Wirkola (1966), reprezentant ZSRR Gari Napałkow (1970) i Niemiec Hans-Georg Aschenbach (1974). PóĽniej w ich ¶lady poszedł tylko w 2003 roku Małysz, który nie dał rywalom szans w Predazzo w 2003 roku (gospodarzem zawodów oficjalnie było Val di Fiemme).W sobotę w Lahti na mniejszej skoczni tytuł wywalczył Kraft. We wtorek po raz pierwszy trenował na większym z obiektów i wygrał jedn± z serii treningowych, a jego wszystkie próby były udane. Także w oczach konkurencji."Stefan pokazał, że jest bardzo mocny. Na pewno w czwartek będzie miał duże szanse na złoto" - ocenił cytowany przez agencję prasow± APA Małysz, obecnie pełni±cy w funkcję dyrektora PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.Austriacy do najgroĽniejszych rywali Krafta zaliczaj± m.in. Stocha i Macieja Kota , którzy w pierwszym konkursie uplasowali się, odpowiednio, na czwartej i pi±tej pozycji."Chcemy więcej. Obaj maj± odpowiedni potencjał" - cytuje APA Małysza.W¶ród kandydatów do medali jest także drugi na normalnej skoczni Andreas Wellinger, na którego szyi zawisł też złoty medal za konkurs mieszany."Ja już swoje zrobiłem. Wszystko, co osi±gnę więcej będzie miłym dodatkiem. Nie zamierzam jednak rezygnować, będę walczył o każdy metr" - wspomniał 21-letni Niemiec.Dwa lata starszy Kraft w wypowiedziach także nie nakłada na siebie presji, choć wierzy, że stać go na powtórny triumf. "Wiem, co mam robić" - zaznaczył.Jak podkre¶lił, duż± rolę w jego sukcesach odgrywa osobisty doradca (coach) Patrick Murnig."Zna mnie ¶wietnie i z boku zauważa pewne rzeczy, które w emocjach mog± umkn±ć mi czy trenerom. Tonuje nastroje, uspokaja mnie i pilnuje, bym trzymał się wytyczonej ¶cieżki" - dodał wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata, w którym ustępuje na razie tylko Stochowi.Pierwsza seria czwartkowego konkursu o godz. 17.30. Zmagania skoczków w M¦ zakończ± w sobotę zawody drużynowe.