ONICO AZS Politechnika Warszawska - Effector Kielce. Do zdobycia bardzo ważne punkty!

Podopieczni trenera Jakuba Bednaruka od kilku spotkań prezentuj± wysok± formę. Wygrali trzy spotkania z rzędu - z Espadonem Szczecin , PGE Skr± Bełchatów oraz AZS-em Częstochowa. W przegranym meczu z LOTOSEM Treflem Gdańsk również pokazali się z dobrej strony. Czuj± jednak niedosyt, bo trzy punkty do ligowej tabeli mieli na wyci±gnięcie ręki. - Nie pokonali¶my gdańszczan, a mogli¶my to zrobić. Nasz bilans w ostatnich tygodniach nie jest jednak wcale zły. Wygrali¶my trzy razy, a przegrali¶my raz. Teraz czas na kolejne trzy zwycięstwa - zadeklarował z u¶miechem na ustach przyjmuj±cy Bartosz Kwolek.Dobra gra Inżynierów przyci±ga na trybuny hali przy Łazienkowskiej tłumy. W meczu z PGE Skr± Bełchatów na Torwarze pojawiło się blisko sze¶ć tysięcy kibiców, natomiast spotkanie ONICO AZS Politechnika Warszawska - LOTOS Trefl Gdańsk obejrzało dwa tysi±ce siedemset osób. - Liczymy na podobn± frekwencję na meczu z Effectorem. Wszystkich serdecznie zapraszamy! Wsparcie ze strony kibiców będzie nam bardzo potrzebne - powiedział rozgrywaj±cy Jan Firlej.Effector Kielce po dwudziestu dwóch kolejkach PlusLigi z siedemnastoma punktami na koncie zajmuje trzynast± lokatę w tabeli. ONICO AZS Politechnika Warszawska natomiast uzbierała do tej pory dwadzie¶cia dziewięć oczek i zajmuje dziewi±te miejsce. - Cały czas celujemy w najlepsz± ósemkę. Jeżeli chcemy osi±gn±ć cel, musimy wygrywać - stwierdził trener Jakub Bednaruk.Po spotkaniu kolejny z kibiców wyjedzie z hali COS Torwar now± Toyot± Aygo. To efekt akcji, któr± stołeczny klub przygotował ze swoimi sponsorami - Toyot± Okęcie i Komodo Energy Drink ().Mecz ONICO AZS Politechnika Warszawska - Effector Kielce rozpocznie się o godzinie 19.00. Do hali COS Torwar zapraszamy jednak już na 18.30 i zachęcamy do skorzystania ze wszystkich atrakcji, które przygotujemy dla kibiców. Do zobaczenia!Paweł Zagumny, Jan Firlej, Michał Filip, Paweł Mikołajczak, Guillaume Samica, Bartosz Kwolek, Paweł Halaba, Łukasz Łapszyński, Andrzej Wrona, Jakub Kowalczyk, Waldemar ¦wirydowicz, Przemysław Smoliński, Maciej Olenderek, Jędrzej Gruszczyński.Marcin Komenda, Krzysztof Antosik, Leo Andrić, Michał Superlak, Maciej Pawliński, Jakub Wachnik, Konrad Formela, Bartosz Bućko, Peter Wohlfahrtstätter, Aleksiej Nałobin, Jędrzej Maćkowiak, Andrij Orobko, Damian Sobczak, Szymon Biniek.