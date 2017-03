Siatkówka. Zmiany w Jastrzębskim Węglu, Sebastian Schwarz dołączył do zespołu

- Od pocz±tku mówili¶my, że nie będziemy szukać zmiennika dla Scotta tylko dla samej zmiany. Zaufali¶my tym graczom, których mamy, wierz±c że sprostaj± wyzwaniu i tak faktycznie jest. Ale jednocze¶nie czujemy się odpowiedzialni za wynik wobec sponsorów, kibiców i samych siebie. Je¶li tylko pojawiła się szansa pozyskania gracza, który może sprawić, że będziemy jeszcze mocniejsi, to z niej skorzystali¶my. I to jest wła¶nie przypadek Sebastiana Schwarza - wyja¶nił szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla, Mark Lebedew. - Sebastian to dobry zawodnik, z przeszło¶ci± w PlusLidze, który może nam bardzo pomóc. Znamy się z boiska, kiedy grał w Lotosie, w niemieckim Haching, trochę też pracowali¶my razem w reprezentacji. Wraca do ligi, któr± zna, a poza tym to fajny go¶ć, który łatwo się dopasowuje i z którym nie ma żadnych kłopotów - dodał trener.Podobnego zdania jest prezes ¶l±skiej drużyny, Adam Gorol. - Cieszę się, że udało nam się pozyskać tej klasy zawodnika, co Sebastian Schwarz. Poza wysokimi umiejętno¶ciami siatkarskimi i sporym do¶wiadczeniem, Schwarz jest siatkarzem, który powinien łatwo wkomponować się w zespół pod względem mentalnym. Z racji wieloletniej znajomo¶ci oraz wspólnej gry z Lukasem Kamp±, jak również faktu, że trener i kilku zawodników posługuj± się językiem niemieckim, jego aklimatyzacja w klubie powinna przej¶ć płynnie - powiedział.W Polsce Sebastian Schwarz znany jest z gry w Lotosie Treflu Gdańsk w latach 2014-2016. W tym sezonie był przyjmuj±cym rosyjskiej Super Ligi w Kuzbassie Kemerowo, jednak jego kontrakt rozwi±zano.Niemiec jest triumfatorem Ligi Mistrzów z VfB Friedrichshafen. Wygrał z nim także dwa tytuły mistrzowskie i dwa Puchary Niemiec. PóĽniej jako zawodnik Generali Haching zdobył kolejne dwa Puchary oraz dwa wicemistrzostwa swojego kraju.Obecnie Jastrzębski Węgiel jest na 4. miejscu w tabeli PlusLigi. Ma 53 punkty - tyle samo, co 3. Skra Bełchatów