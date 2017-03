Grzegorz Krychowiak dla Sport.pl: - Jest złość. Pierwszy raz w karierze nie gram. Ale odpowiedzi na wszystkie pytania o moją sytuację w PSG są na boisku.

Paweł Wilkowicz: Po długiej przerwie wrócił pan do kadry meczowej PSG. Zagra pan z Niort?

Czuje się pan gotowy? Trudno być w rytmie, gdy gra się tylko w rezerwach.

Co to była za kontuzja?

Jeszcze nie zagrał pan w 2017 w meczu o stawkę. To najdłuższa taka przerwa w karierze.

Tylko czy to w PSG wystarczy? Adrien Rabiot jest dzi¶ nietykalny, jest Thiago Motta. Transfer do Paryża wydawał się idealnym rozwi±zaniem, a teraz jest pan trochę jak w złotej klatce.

Do tej pory w karierze wszystko się panu układało gładko. A po przej¶ciu do PSG ci±gle jest pod górę. Konkurenci do miejsca w składzie mieli odej¶ć, a nie odeszli, nawet gdy już pan dostawał szansę i grał dobry mecz, to trafiał się jaki¶ przypadkowy bł±d, za który zespół drogo płacił.

Rozmawiał pan dłużej z Unaiem Emerym, gdy go pan prosił o pozwolenie na grę w rezerwach?

Nie chciał pan spytać o swoj± przyszło¶ć w PSG?

Gdy pan wracał do formy po kontuzji, Paris Saint Germain pokonało Barcelonę 4:0 i ten mecz zmienił postrzeganie tej drużyny w obecnym sezonie, ocenę pracy Unaia Emery'ego, wydaje się że to punkt zwrotny. Ale dla pana to oznacza, że wej¶ć do składu będzie jeszcze trudniej.

Ale panu będzie jeszcze trudniej.

Grzegorz Krychowiak: - Trudno mi powiedzieć. Dostałem powołanie i zawsze do meczu przygotowuję się tak, jakbym miał wyj¶ć w pierwszym składzie. Tak było w Sevilli i tak będzie w każdym innym klubie.- Dlatego dopiero mecz o stawkę da mi odpowiedĽ, czy zrobiłem taki postęp jak trzeba. Widzę choćby po liczniku kilometrów w meczach rezerw, że nadrobiłem zaległo¶ci po kontuzji. Pod względem fizycznym wszystko idzie w dobrym kierunku. Ból kolana , który czułem od dłuższego czasu. Narastał, treningi kończyłem z bólem i w końcu musiałem odpocz±ć, przez miesi±c nie trenowałem z pełnym obci±żeniem. W meczu sparingowym w Tunezji podczas zimowego zgrupowania poczułem bardzo mocny ból i było jasne, że już dalej tak się nie da. Ale nie było żadnego kopnięcia ani zderzenia, to były raczej problemy przeci±żeniowe.- Jestem w trudnej sytuacji. Ale takie sytuacje miało wielu dobrych piłkarzy. Rzeczywi¶cie, jako¶ się nie składało to wszystko do tej pory, ale to jest jaka¶ próba, a ja mam wytrzymać. Będę pracować i czekać na szansę. Ja się staram nie załamywać, zachować optymizm. Nie ma z tej sytuacji innego wyj¶cia niż przez ciężk± pracę.- Tak, konkuruję o miejsce w składzie z bardzo dobrymi piłkarzami. Ale po przej¶ciu do takiego klubu jak PSG na wszystko potrzeba czasu. Na aklimatyzację, na dostosowanie się do stylu gry . Tak naprawdę tylko ja decyduję o tym, czy będę grać, czy nie. Gdybym udowodnił trenerowi na boisku że jestem najlepszy, to teraz bym grał. Ale nie udowodniłem i muszę dalej ciężko pracować. Dostanę jeszcze szansę i muszę j± wykorzystać.- To pierwszy raz w karierze, gdy mam problem z miejscem w składzie. Staram się pracować tak, jakby nic się nie zmieniło. Tak jak robiłem wtedy, gdy grałem w Sevilli lub podczas Euro 2016. Nie mogę zmienić podej¶cia do zawodu, nawet je¶li to jest bardzo trudna próba. Jest zło¶ć. Ale kiedy sobie zadaję różne pytania o sytuację w PSG, to zawsze odpowiedĽ znajduję na boisku. Muszę pokazać, że jestem lepszy.- Nie.- Nie. Nie zajmuję się tym na razie, liczy się to co teraz. O grę w rezerwach prosiłem trenera dwa razy, bo chcę być przygotowany na ten moment, gdy przyjdzie zagrać w pierwszym zespole. Nie chcę wtedy problemów z przygotowaniem fizycznym. Trener nie miał z tym żadnego problemu.- Koledzy zagrali znakomicie. Brawa od pierwszej do ostatniej minuty.- Z jednej strony tak, z drugiej: będziemy grać więcej meczów, może to oznacza więcej szans, gdy koledzy będ± musieli odpocz±ć. Naprawdę się staram zachowywać optymizm. Nie grałem, to bolało. Ale może po kilku latach bardzo intensywnego grania taka przerwa dobrze organizmowi zrobiła. Trochę jak ta przerwa przed Euro 2016 gdy leczyłem kontuzję i wróciłem mocniejszy. Ale jednak wolałbym grać i nie szukać tych plusów na siłę.