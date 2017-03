Ekstraklasa. Kamil Mazek w Zagłębiu Lubin. Zmuszony do zrzeczenia się zobowiązań Ruchu?

Kontrowersyjne zdjęcie

Zaległo¶ci Ruchu

Mazek trafił do Chorzowa dwa lata temu. Gdy stało się jasne, że nie przedłuży umowy z Ruchem i wstępnie porozumiał się z lubinianami, został odsunięty od drużyny.Odej¶ć do Zagłębia mógłby dopiero po sezonie, chyba że wcze¶niej udałoby mu się rozwi±zać kontrakt z chorzowianami. I tak się stało, tuż przed zamknięciem okienka transferowego.Do sieci trafiła jednak niecodzienna fotografia, na której widać, jak piłkarz podpisuje stosowne papiery. Wystarczy przybliżyć, by zobaczyć nie tylko PESEL zawodnika, ale też szcz±tki zdań takich jak: "o¶wiadczam, że zrzekam się całkowicie zobowi±zań...".Wskazywałoby to na scenariusz, w którym klub zgodził się na rozwi±zanie kontraktu z Mazkiem, pod warunkiem, że sportowiec nie będzie domagał się od Ruchu zaległych pieniędzy.- Zdjęcia nie wykonał nasz pracownik i nie zostało zrobione w siedzibie Ruchu Chorzów , dlatego klub za nie nie odpowiada. Warto przypomnieć, że ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych jest przestępstwem, więc taka fotografia nigdy nie powinna powstać i zostać upubliczniona - mówi rzecznik Ruchu, Donata Chru¶ciel. - Natomiast szczegóły umowy i tematy podejmowane w trakcie negocjacji to sprawa między klubami a zawodnikiem. Gdyby feralne zdjęcie nie powstało, w ogóle nie rozmawialiby¶my teraz na ten temat - dodaje. styczniu 2017 r. uprawomocniła się decyzja komisji ligi o odjęciu chorzowianom o¶miu punktów za zaległo¶ci finansowe klubu w stosunku do byłych piłkarzy. Ruch miał szybko udowodnić, że gracze zostali już spłaceni i odzyskać cztery z odjętych punktów.Klubowi groż± - już w przyszłym sezonie - kolejne kary za ewentualne przekroczenie progu wynagrodzeń, bardzo poważnie majaczy przed nim widmo pozbawienia licencji na grę w ekstraklasie. Wspominane wcze¶niej kontrowersyjne zdjęcie dokumentów Mazka i fragmenty pisma nt. "zrzekania się zobowi±zań" mog± jednak ¶wiadczyć o tym, że w Ruchu nadal nie dzieje się jednak najlepiej.