Turniej ATP w Acapulco. Djokovic o powrocie do gry: Wypadłem z rytmu

Najwyżej rozstawiony Djokovic pokonał na otwarcie Słowaka Martina Klizana 6:3, 7:6 (7-4). Przej¶cie do drugiej rundy zajęło mu półtorej godziny.Na pocz±tku lutego zawodnik z Belgradu rozegrał jedno spotkanie w Pucharze Davisa. W turnieju indywidualnym ostatnio wyst±pił w styczniu , gdy sensacyjnie odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open, ulegaj±c Uzbekowi Denisowi Istominowi."Wygrać pierwszy mecz po takiej przerwie nigdy nie jest łatwo. Byłem na to przygotowany. Jestem zadowolony ze swojej gry , zwłaszcza w pierwszym secie. Mam nadzieję, że będę w stanie to kontynuować. W drugiej partii było trochę wzlotów i upadków. Nie grałem od Australii i trochę wypadłem z rytmu. Klizan to agresywnie graj±cy zawodnik, który się nie boi znacznie wyżej notowanych przecinków. Musiałem dać z siebie wszystko, by zwyciężyć" - podkre¶lił.Serb po raz pierwszy w karierze startuje w Acapulco. W drugiej rundzie czeka go duże wyzwanie. Po drugiej stronie kortu stanie Juan Martin del Potro. Argentyńczyk potrzebował ponad 2,5 godziny, by na otwarcie pokonać Amerykanina Francesa Tiafoe 6:4, 3:6, 7:6 (7-1). Djokovic z del Potro ostatnio mieli okazję zmierzyć się w pierwszej rundzie turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro . Wówczas gór± był tenisista z Ameryki Południowej, który w ostatnich latach długo zmagał się z kontuzjami.W obsadzie imprezy jest także Rafael Nadal , dwukrotny triumfator meksykańskiego turnieju. Rozstawiony z "dwójk±" Hiszpan zwyciężył we wtorek z Niemcem Misch± Zverevem 6:4, 6:3.(PAP)