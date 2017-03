Bundesliga. Russ wrócił niecały rok po zdiagnozowaniu raka

Rak u 31-letniego piłkarza został wykryty przypadkiem w maju zeszłego roku. Russ przechodził rutynowe badania antydopingowe. NADA - niemiecka agencja antydopingowa - po zbadaniu próbek poinformowała klub o anomaliach w wyniku, które mogły wskazywać na raka. Piłkarzowi zarekomendowano dalsze badania, które potwierdziły te obawy. Zdiagnozowano raka j±der.Kapitan Eintrachtu otrzymał ogromne wsparcie od klubu. We wrze¶niu przedłużono z nim kontrakt, choć zawodnik wcze¶niej przeszedł operację usunięcia guza i odbył w tym czasie dwie chemioterapie.Niecały rok póĽniej wrócił na boisko. Wszedł z ławki w doliczonym czasie gry w meczu Pucharu Niemiec z Armini± Bielefeld. Sam występ nie był spektakularny, ale bardzo ważny dla niego, kibiców i całego klubu. - To był bardzo trudny okres, ale wreszcie nadeszła ta emocjonuj±ca chwila. Nie mogłem się tego doczekać - powiedział po meczu Marco Russ.Eintracht wygrał mecz 1:0 i awansował do półfinału Pucharu Niemiec.Russ jest wychowankiem i kapitanem Eintrachtu Frankfurt. Spędził w nim cał± karierę poza dwoma latami spędzonymi w VFL Wolfsburg.