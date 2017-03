Liga niemiecka. Kevin Grosskreutz trafił do szpitala po bójce

Były gracz Borussii Dortmund został zabrany w poniedziałek do szpitala z ran± głowy. Uraz powstał w wyniku starcia z inn± imprezuj±c± grupk±.Mistrz ¶wiata z 2014 r. chciał się rozerwać po weekendowej wygranej z FC Koeln . Cios w głowę, otrzymany w walce z 3-5 przeciwnikami, zmusił go jednak do błyskawicznej wizyty u lekarza.Agresorzy zostali złapani niedługo póĽniej, ale piłkarz odpoczywał już w tym czasie w szpitalu. Je¶li nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, Grosskreutz powinien w ¶rodę opu¶cić szpital.W klubie licz±, że 28-latek jak najszybciej zda im dokładn± relację z wydarzeń poniedziałkowej nocy.Grosskreutz zaliczył w tym sezonie 17 występów. Zespół ze Stuttgartu prowadzi w 2. Bundeslidze i ma pięć punktów przewagi nad wiceliderem.