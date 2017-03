NBA. 30. w sezonie triple-double Westbrooka. Kontuzja Duranta

Dorobek Westbrooka uzupełniło 11 zbiórek i 10 asyst. Był to jego 67. występ w karierze z dwucyfrowymi wskaĽnikami w trzech elementach statystycznych."Zagrał wspaniale, a w końcówce wyj±tkowo, nawet jak na niego" - przyznał trener Jazz Quin Snyder, który w trakcie przedmeczowego spotkania z dziennikarzami miał nadzieję, że Westbrooka uda się jego graczom jako¶ powstrzymać.Go¶cie jeszcze 48 s przed ostatni± syren± prowadzili 106:102, ale póĽniej Westbrook zdobył sze¶ć punktów z rzędu, a wynik celnym wolnym ustalił Jaremi Grant.Thunder z bilansem 35 zwycięstw i 25 porażek zajmuj± obecnie siódme miejsce na Zachodzie. "Jazzmeni" (37-23), których liderem z 19 pkt był we wtorek Gordon Hayward, s± trzy pozycje wyżej.Innym zawodnikiem, który popisał się tego dnia tzw. triple-double, w jego przypadku trzeci w sezonie i karierze, był Nikola Jokic. 22-letni Serb, który do NBA trafił m.in. za spraw± polskiego skauta Denver Nuggets Rafała Jucia, w wygranym przez jego zespół 125:107 wyjazdowym pojedynku z Chicago Bulls osi±gn±ł 19 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst.W hali United Center jego udane zagrania oklaskiwała spora grupa rodaków. "Tylko w Belgradzie mieszka więcej Serbów niż w Chicago. Miło było widzieć serbskie flagi i słyszeć gor±cy doping w ojczystym języku" - przyznał Jokic.Po meczu komplementował go trener Michael Malone. "To był Jokic, którego chcieliby¶my ogl±dać zawsze. Dzi¶ pokazał, że jest koszykarzem kompletnym" - podkre¶lił opiekun Nuggets (27-33), który plasuj± się na ósmym miejscu w Konferencji Zachodniej."Byki" z 30 zwycięstwami i porażkami w dorobku s± siódme na Wschodzie.Porażki numer 10 w bież±cych rozgrywkach doznała maj±cy najlepszy bilans w lidze drużyna Golden State Warriors. W Waszyngtonie uległa 108:112 Wizards, z Marcinem Gortatem w składzie. Polak zdobył 12 punktów i miał tyle samo zbiórek, co pozwoliło mu po raz 33. w sezonie cieszyć się z tzw. double-double.Bardziej niż przegrana, go¶ci zabolała kontuzja Kevina Duranta , który już w drugiej minucie musiał opu¶cić boisko. Do jego urazu kolana przyczynił się Gortat. Polski ¶rodkowy chwilę wcze¶niej, walcz±c o zbiórkę, przewrócił Zazę Paczulię, a Gruzin upadaj±c zahaczył o nogę Duranta. W ¶rodę 28-letni skrzydłowy przejdzie szczegółowe badania."Musimy się uzbroić w cierpliwo¶ć i trzymać kciuki. Miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego" - powiedział trener Warriors Steve Kerr.Przy prowadzeniu gospodarzy 110:108 z dystansu losy meczu mógł odwrócić Stephen Curry, ale dwukrotny MVP rozgrywek spudłował."Normalnie trafiam takie rzuty, ale dzi¶ się nie udało. Taki nasz los - mogłem być bohaterem, a teraz muszę godnie znie¶ć fakt, że zawiodłem" - przyznał Curry, który z 25 pkt był liderem "Wojowników".W¶ród zwycięzców najlepszy był Bradley Beal, zdobywca 25 punktów. "Gdyby Curry trafił, cały nasz wysiłek poszedłby na marne. Przyznam, że mocno się wystraszyłem, gdy widziałem lec±c± do kosza piłkę . Na szczę¶cie nie wpadła" - zaznaczył."Czarodzieje" (35-23) zajmuj± trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Kolejne spotkanie rozegraj± już w ¶rodę - na wyjeĽdzie zmierz± się ze sklasyfikowanymi na czwartej pozycji Toronto Raptors (36-24).