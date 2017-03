Premier League. Statystyka pokazuje, że Leicester grało przeciwko Ranieriemu

Zawodnicy Leicester przebiegli ostatnio:

1. Leicester - Liverpool 3:1 117,75 km 2. Sevilla - Leicester 2:1 106,6 3. Swansea - Leicester 2:0 109,58 4. Leicester - Manchester United 0:3 106,61 5. Burnley - Leicester 1:0 104,8 6. Southampton - Leicester 3:0 103,26

Wzruszaj±ce słowa Claudio Ranieriego po zwolnieniu z Leicester City

Niezwykły gest Mourinho wobec Ranieriego

W pierwszym meczu pod wodz± tymczasowego managera, Craiga Shakespeare'a, gracze Leicesteru pokonali ł±cznie o ponad 11 km więcej, niż w ostatnim spotkaniu Włocha (z Sevill±). Wystarczy spojrzeć na przygotowane przez BBC zestawienie dystansów przebiegniętych przez piłkarzy w ostatnich meczach ligi angielskiej i Ligi Mistrzów.Jeden z głównych oskarżonych o grę przeciwko trenerowi, Jamie Vardy, błyszczał w meczu "The Reds", a do tego zdobył dwie bramki. Taki występ nie wydarzył mu się już dawno. Piłkarze wykonali też o 125 więcej sprintów od meczu ze Swansea.Wszystko wskazuje więc na to, że w teorii o grze "na zwolnienie trenera" może być bardzo dużo prawdy.Włoski trener opublikował wzruszaj±ce o¶wiadczenie, w którym pożegnał się z klubem. Jose Mourinho założył specjaln± koszulkę na cze¶ć zwolnionego z Leicester City Claudio Ranieriego. Portugalczyk wygłosił pod adresem Włocha niezwykle miłe słowa.