Olejniczak: słabszy okres w grze Radwańskiej to kwestia tygodni

Radwańska sezon zaczęła od dotarcia do ćwierćfinału w Shenzhen, a następnie do finału w Sydney. PóĽniej jednak zanotowała słabsz± serię - wygrała tylko dwa z pięciu spotkań w trzech turniejach."Nie jest tak, jak by¶my chcieli. Jestem jednak dobrej my¶li i wierzę, że ten słabszy okres to kwestia tygodni. Miała już tak w przeszło¶ci. Po burzy wychodzi jednak słońce. Takie szybkie porażki wbrew pozorom mog± okazać się pomocne. Nieraz już zawodniczki po słabszym okresie gry wracały na dobr± drogę. Agnieszka trenuje teraz spokojnie i w marcu będzie miała szansę się odkuć w Indian Wells i Miami" - podkre¶lił Olejniczak.Nie zgadza się on z zarzutem, że szóstej rakiecie ¶wiata ostatnio brakowało zaangażowania. Takie głosy pojawiały się w minionych tygodniach."Nie wiemy, co było nie tak, ale to nie to, że Agnieszka nie chciała wygrać. Znam j± na tyle długo i obserwuję, jak stara się na treningach. Wiem, że poważnie podchodzi do tenisa" - zapewnił.Jego zdaniem ważne jest, by nie wyci±gać zbyt pochopnie wniosków z obecnej sytuacji i nie sięgać po drastyczne zmiany."Gdy s± porażki, to pojawia się też mnóstwo doradców, którzy tak naprawdę zazwyczaj wiedz± najmniej. Słyszałem już głosy, że Agnieszka powinna zmienić trenera. Ona ma zaufany sztab, jest w dobrych rękach. Nie można reagować na gor±co. Nie ma też żadnej gwarancji, że nowy szkoleniowiec przyniósłby sukces. Pojawia się też my¶l o ponownym zatrudnieniu konsultanta. Z Martin± Navratilov± nie wyszło. Nie jest łatwo znaleĽć osobę, która odpowiadałaby Agnieszce, a która byłaby dostępna na te najważniejsze tygodnie w roku" - argumentował tenisowy ekspert.Odradził też ocenianie gry prawie 28-letniej Polki w ostatnich tygodniach w oparciu o statystyki meczowe."Statystyki i analizy s± przydatne np. w przypadku meczów piłki nożnej. W tenisie poleganie na nich jest złudne. Sam nieraz ogl±dałem pojedynek, np. komentuj±c go w telewizji. Potem sięgałem po statystyki i nie miało to zupełnie odzwierciedlenia w tym, co widziałem wcze¶niej na ekranie" - zaznaczył. lutym podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przegrała w drugiej rundzie (1/8 finału) w Dausze z Dunk± polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. Większe zaskoczenie wzbudziła jednak tydzień póĽniej jej porażka w trzeciej fazie rywalizacji (też 1/8 finału) w Dubaju z niespełna 18-letni± Catherine Bellis, która wówczas była 70. zawodniczk± rankingu WTA."Amerykanka zagrała mecz życia. Grała agresywnie, nie przestraszyła się. Nie miała też nic do stracenia, a Agnieszka wszystko. Nie grała jak nastolatka, tylko jak do¶wiadczona zawodniczka. Trzeba pamiętać o trendzie, jaki obecnie panuje - młode tenisistki rozpychaj± się łokciami. Nie da się jednak ukryć, że tego dnia słabiej spisała się Polka. W innym wypadku pokonałaby Bellis. Na pewno jednak tego meczu nie odpu¶ciła" - podkre¶lił Olejniczak.Według niego nietrafiona jest ocena, że Radwańska mogła być nieprzygotowana taktycznie."Nie traktujmy jej jak juniorki. Jest do¶wiadczon± zawodniczk±. Tomek Wiktorowski i Dawid Celt z pewno¶ci± przedstawili jej przed spotkaniem informacje na temat Bellis. Posiadanie takich wskazówek to jednak co innego niż ich zastosowanie. Jak kto¶ gra z Barcelon±, to też wie, czego się można spodziewać po Messim, ale to nie znaczy, że będzie go w stanie zatrzymać" - przekonywał.Były tenisista podkre¶lił też, że w tym sporcie sytuacja nieraz zmienia się bardzo szybko i mimo dobrej postawy na treningach nie ma gwarancji, że dobrze wypadnie się póĽniej w turnieju."Wiele czynników ma wpływ na wynik meczu. Czasem na treningu wszystko wychodzi, przyjeżdża się na zawody pewnym siebie, a mimo to może nie wyj¶ć. Bywa też tak, że wcze¶niej patrzy się w kort i nie ma powodów do optymizmu, ale podczas spotkania co¶ zaskoczy" - zaznaczył.Starał się też bronić krakowiankę, która w Dubaju zaznaczyła, iż czasem czuje już znużenie monotonnym rytmem funkcjonowania w cyklu tenisowych turniejów."Ona gra nieustannie już od wielu lat. Wci±ż utrzymuje się w czołówce. Generalnie za dużo wymagamy od niej" - ocenił.