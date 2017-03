Premier League. Bramkarz Petr Cech nie obronił w Arsenalu żadnego karnego

W całej karierze klubowej jeden z najlepszych piłkarzy ¶wiata na tej pozycji obronił 16 z 66 rzutów karnych.- Mój sposób bronienia tych rzutów sprawdzał się przez lata, ale w tym sezonie na razie to nie działa. Wierzę jednak, że to się zmieni - powiedział były reprezentant Czech, który przez 11 lat (2004-2015) występował w Chelsea i zdobył z ni± cztery mistrzostwa Anglii (2005, 2006, 2010, 2015), cztery krajowe puchary oraz trzykrotnie Puchar Ligi.Osi±gnięcia Cecha na arenie międzynarodowej to triumf w Lidze Mistrzów (2012) oraz w Lidze Europejskiej rok póĽniej. To wła¶nie w finale w 2012 r. z Bayernem Monachium , zakończonym rzutami karnymi, obronił trzy "jedenastki". lipcu , po czternastu latach gry w drużynie narodowej, zakończył karierę w reprezentacji, z któr± m.in. czterokrotnie wyst±pił w ME (Portugalia 2004, Austria i Szwajcaria 2008, Polska i Ukraina 2012, Francja 2016). Jest rekordzist± pod względem liczby meczów rozegranych w czeskich barwach - 124.