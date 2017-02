Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie pomogli. SSC Napoli przegrywa z Juventusem Turyn

Ten mecz dobrze się ogl±dało. W pierwszej połowie obie drużyny co prawda nie stworzyły wielu dogodnych okazji, ale tempo było szybkie, momentami wręcz zawrotne. Przed przerw± lepsze wrażenie sprawiał Juventus, ale to było tylko wrażenie, bo od 36. minuty Napoli prowadziło 1:0.Gola strzelił Jose Callejon, a akcję bramkow± rozpocz±ł Arkadiusz Milik, który podał do Lorenzo Insigne. Dla Polaka było to pierwsze spotkanie w wyj¶ciowym składzie od kilku miesięcy. Konkretnie od paĽdziernika i kontuzji, której doznał w meczu z Dani± na Stadionie Narodowym Juventus mógł wyrównać jeszcze przed przerw±, ale doskonał± okazję zmarnował Stephan Lichtsteiner, który z kilku metrów trafił w nogę Pepe Reiny.To, co gospodarzom nie udało się w pierwszej połowie, udało się zaraz na pocz±tku drugiej. W 46. minucie karnego wywalczył Paulo Dybala, którego minutę póĽniej sam zamienił na gola. Gospodarze poszli za ciosem - zaatakowali wysoko, szybko starali się przechwytywać piłkę - ale Napoli też nie chciało się bronić.Maurizio Sarri reagował. Najpierw na boisko za Marka Hamsika wpu¶cił Piotra Zielińskiego (w 57. minucie), a chwilę póĽniej (w 61. minucie) zdj±ł Milika, ale w jego miejsce wprowadził Driesa Mertensa.Zmiany wniosły niewiele, a w zasadzie to nic. W drugiej połowie przewaga Juventusu nie była już tylko wrażeniem. Nie podlegała żadnej dyskusji. Turyńczycy kontrolowali przebieg meczu, strzelali też kolejne gole - 64. minucie trafił Gonzalo Higuain (wykorzystał bł±d Pepe Reiny), w 69. znowu Dybala (znowu z rzutu karnego).Juventus wygrał z Napoli 3:1, ale by awansować do finału Pucharu Włoch nie może roztrwonić przewagi w rewanżu. Ten rozegrany zostanie 2 kwietnia w Neapolu.