Ligue 1. Pół miesiąca przerwy Glika? Krychowiak wraca do pierwszej drużyny PSG

Krychowiak blisko składu

Przed najbliższymi meczami Pucharu Francji znad Sekwany docieraj± do nas dobre i złe informacje. Te negatywne dotycz± kłopotów zdrowotnych Glika. Polak na treningu AS Monaco zwichn±ł lew± kostkę. Jak podaj± niektóre francuskie Ľródła ma to wykluczyć go z gry nawet na najbliższe pół miesi±ca. ¦rodkowy obrońca ma nie grać w meczach z Nantes ( 5 marca ) i Bordeaux ( 11 marca ).Potem ekipę z księstwa czeka ważne, rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. W nim Glik też nie weĽmie udziału, ale to z powodu zawieszenia za kartki. Były zawodnik Torino do gry powinien wrócić w drugiej połowie marca . Wtedy to odbęd± się też mecze narodowych reprezentacji w ramach el. M¦. Glik, który przechodzi jeszcze szczegółowe badania, kontuzji nabawił się tuż przed prestiżowym meczem Pucharu Francji. Monaco zagra w nim z Marsyli±. Oprócz Polaka w ekipie lidera Ligue1 nie zagra też m.in. Radamel Falcao.Lepsze informacje dotycz± graj±cego ostatnio w drużynie rezerw PSG Grzegorza Krychowiaka. Polak znalazł się w grupie piłkarzy, których Unai Emery zabrał na mecz 1/8 finału Pucharu Francji z Niort. Pomocnik reprezentacji Polski ma w dodatku w ¶rodowym meczu spore szanse na pojawianie się na boisku. Wszystko przez osłabienia w kadrowe. Wykluczeni z gry s± m.in. Thiago Motta, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Hatem Ben Arfa i Angel Di Maria. Skład PSG w starciu z drugoligowcem został uzupełniony m.in. o Krychowiaka czy Jeana-Kevina Augustina.