MŚ w Lahti. Pech Jana Ziobry. Dobra forma nie wystarcza do udziału w mistrzostwach

Silna drużyna pechem skoczka

Chociaż w Pucharze ¦wiata najlepsze drużyny mog± wystawić nawet siedmiu zawodników, to na mistrzostwach ¶wiata obowi±zuj± bardziej restrykcyjne ograniczenia. Jeden kraj może zgłosić maksymalnie czterech zawodników, dlatego trenerzy mog± mieć spory ból głowy przy wystawianiu zawodników. Z tym problemem musiał się również zmierzyć Horngacher.W okresie poprzedzaj±cym mistrzostwa ¶wiata w Lahti wydawało się, że najmniej pewny występu w M¦ może być Stefan Hula. Polak zaliczył wyraĽn± obniżkę formy i było jasne, że będzie miał najmniejsze szanse na załapanie się do czteroosobowej drużyny. W zdecydowanie innej sytuacji był Ziobro, który w lutym zaliczył zauważalny wzrost dyspozycji. Przed pierwszymi treningami w Lahti można było przypuszczać, że Ziobro do końca będzie walczył z Dawidem Kubackim o miano numeru numer cztery w naszej reprezentacji. Tak się jednak nie stało, bo Kubacki od pierwszego skoku w Lahti osi±gn±ł ¶wietn± formę, która pozwalała regularnie zajmować miejsca w czołowej dziesi±tce. W tej sytuacji szanse Ziobry zmalały.Z nieco gorszej strony w treningach pokazywał się Piotr Żyła, ale jedenasty zawodnik tego sezonu wypracował sobie kredyt zaufania u Horngachera. W dodatku trudno było zrezygnować z zawodnika, który zaj±ł drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni. Decyzja o pozostawieniu Ziobry w rezerwie była całkowicie uzasadniona, mimo że zawodnik w trzech seriach treningowych na normalnej skoczni osi±gał kolejno: 5., 11. i 22. miejsce.Warto również dodać, że w każdym skoku przegrywał albo Kubackim, albo z Żył±. Bardzo podobnie było podczas treningów na dużej skoczni. Skoczek ze Spytkowic nadal popisywał się dobrymi skokami zajmuj±c kolejno: 15., 15., 21., 14., 14. i 13. miejsce, ale nawet takie wyniki nie pozwoliły mu realnie my¶leć o udziale w czwartkowym konkursie. - Żałuję, bo przez dwa lata się trenuje, żeby potem skakać na mistrzostwach ¶wiata. Dawid skacze dobrze, więc jest trudno. Nie ma to tamto, tylko trzeba skakać. W sumie dobrze, że jest tylu zawodników i jest z kogo wybierać - mówił w poniedziałek Ziobro.25-latek ma olbrzymiego pecha wynikaj±cego z faktu, że jest członkiem bardzo silnej drużyny. Można postawić tezę, że gdyby Ziobro był Niemcem, to miałby większe szanse na wygryzienie ze składu Stephana Leyhe niż Dawida Kubackiego. Niemiec w sobotnim konkursie był trzynasty, a Polak ósmy. Co więcej, także jako Austriak Ziobro mógłby chociaż raz pojawić się w zawodach. Najsłabszym z Austriaków był w sobotę Gregor Schlierenzauer, który zaj±ł dwudzieste czwarte miejsce. Podczas trzech poniedziałkowych treningów na dużej skoczni Ziobro za każdym razem wyraĽnie wygrywał z 53-krotnym zwycięzc± zawodów P¦. Trzeba jednak odnotować, że choć we wtorek Ziobro skakał na poziomie Schlierenzauera, to Austriak był odrobinę lepszy zajmuj±c kolejno: 12., 9. i 8. miejsce.Po dziewięciu seriach treningowych rozegranych w Lahti widać wyraĽnie, że Jan Ziobro osi±gn±ł bardzo stabilny poziom drugiej dziesi±tki, ale praktycznie nie ma także szans na udział w konkursie drużynowym. Stefan Horngacher postawi prawdopodobnie na dobrze sprawdzony skład, a zawodnik ze Spytkowic zakończy udział w mistrzostwach na skokach treningowych. Jedyn± szans± rezerwowego Ziobry na udział w ,,drużynówce'' jest nieoczekiwane załamanie formy lub inne problemy którego¶ z podstawowych zawodników.Kwalifikacje do czwartkowego konkursu, w których jedynym walcz±cym o awans Polakiem będzie Dawid Kubacki, w ¶rodę o godzinie 17.00.