MŚ w Lahti. Spór o skoki kobiet. Prezes PZN dla Sport.pl: Postawiłem sprawę jasno: to jeszcze nie jest czas na mistrzostwa świata dla tych dziewczyn. I zdania nie zmieniam

Paweł Wilkowicz: Dlaczego Polski Zwi±zek Narciarski nie wierzy w skoki kobiet? Nie wysłali¶cie nikogo do Lahti, nie było polskiej drużyny w konkursie mieszanym. Trener kadry Sławomir Hankus mówił rozżalony w rozmowie ze Sport.pl, że władze PZN nie chciały wysłać Kingi Rajdy, Anny Twardosz czy Magdaleny Pałasz do Lahti, mimo że koszty startu np. Kingi Rajdy był gotowy pokryć prezes jej klubu.

Kinga Rajda była, jak przypomina trener, 13. w mistrzostwach ¶wiata, a do Lahti pojechały gorsze od niej zawodniczki z innych krajów.

Trener mówi, że było pewne zamieszanie: najpierw zawodniczki miały nie jechać, potem zwi±zek jeszcze się zawahał, ale już było za póĽno na zgłoszenie.

Teraz by pan podj±ł inn± decyzję?

Dla marzeń tych dziewczyn.

Poczuli¶cie szansę po konkursie, na który Polki nie zostały wysłane?

To sk±d optymizm przed igrzyskami?

Trudno polemizować z trenerem Hankusem, gdy mówi, że Maciej Kot czy Kami Stoch też kiedy¶ zaczynali, że Maciej długo nie zdobywał punktów P¦, ale jednak startował, zdobywaj±c do¶wiadczenie.

Zacznijmy od tego, że to wszystko, co sobie trener Hankus zaplanował, mógł w tym sezonie zrealizować. Mógł wysyłać zawodniczki na te zawody, w których chciał, żeby wystartowały. Nie słyszałem o jakich¶ jego planach, które nie doszłyby do skutku. Ale mistrzostwa ¶wiata to już jednak inny przypadek. Panie trenerze, powiem szczerze: przecież nie o to chodzi, żeby przyjeżdżać po siódme, ósme miejsce w konkursie mieszanym, tylko o to, żeby te dziewczyny były w przyszło¶ci gotowe walczyć o bardzo dobre miejsca. A do tego nie jest im potrzebny wyjazd na mistrzostwa ¶wiata, tylko lepsze przygotowanie. Trzeba wzmocnić dziewczyny psychicznie, trzeba postawić na zbijanie kilogramów. Startowały na mistrzostwach ¶wiata juniorów. Gdyby były bliżej najlepszych poziomem, to daliby¶my im szansę.- Nie mówię o miejscach, tylko o poziomie, o tym żeby dziewczyny nie traciły już do najlepszych piętna¶cie metrów. Niech się zbliż± do elity. W tym roku ich start jeszcze nie miał sensu. Ale za rok już może mieć, pojawiły się kolejne dwie zawodniczki, będzie rywalizacja. Ale trzeba jeszcze popracować, zadbać przede wszystkim o odpowiedni± masę ciała. Otwiera się szansa w sezonie olimpijskim. Ale trzeba być gotowym, by j± wykorzystać. Uznali¶my, że w Lahti było na to jeszcze za wcze¶nie. To nie był problem finansowy, ani problem planowania.- Nie, ja powiedziałem jasno, że poziom jest zbyt niski, dziewczyny nie pokazały w mistrzostwach ¶wiata juniorów, że dystans do najlepszych zmniejszyły i dlatego uważam, że nie czas jeszcze na tak wielk± imprezę.- Ale dlaczego? Dlatego że mogli¶my być w ósemce podczas konkursu drużyn mieszanych? Dla tego siódmego, ósmego miejsca?- Je¶li dziewczyny naprawdę marz±, to wiedz± od czego musz± zacz±ć. One też musz± pokazać, że traktuj± to zajęcie poważnie, a wtedy my będziemy mieć pewno¶ć, że warto dla nich więcej robić. S± bardzo dobrze wyszkolone technicznie, gotowe do dobrego skakania. Ale musz± być lżejsze, nie ma dyskusji. Cieszę się, że mamy w zwi±zku Adama Małysza , on się bardzo chce tym zaj±ć i wie jak to zrobić. Naprawdę czujemy szansę na przyszło¶ć.- A czy to byłoby naprawdę fair i po sportowemu, gdyby Polki zostały wysłane i zajęły tutaj w konkursie mieszanym to siódme, ósme miejsce, dzięki temu że mamy takich mocnych chłopaków? Bo tak by wtedy było. To chłopcy wyskakaliby tym dziewczynom dobre miejsce, stypendialne. To nie byłaby zasługa naszych zawodniczek. I ja bym się obawiał, czy to nie będzie sygnał, że dobrze jest jak jest, niczego nie trzeba zmieniać. Czy ich nie zepsujemy w ten sposób. Ja uważam że trzeba jeszcze dużo zmienić, z my¶l± o przyszło¶ci, a nie wysyłać sygnał, że wszystko jest ok.- Bo mamy już pomysł, a Adam ma chęci, żeby tego dogl±dać. To naprawdę s± dziewczyny gotowe technicznie do skoków po dobre miejsca. Ale trzeba dopilnować tych spraw o których mówiłem. Adam jest chętny do pomocy. Stefan Horngacher i jego sztab też chętnie pomog±. Trzeba tylko z tego korzystać. Ja już kadrę w kombinacji norweskiej do tego zachęcam. Trenera Hankusa też. Nie narzekajmy, tylko działajmy.- A dla mnie to jest inna sytuacja. Maciek Kot jeĽdził, bo wielki trener, Hannu Lepistoe, dostrzegł w nim talent i determinację, zobaczył perspektywy. Tak jak Pavel Mikeska kiedy¶ uznał, że wielkim skoczkiem zostanie Adam Małysz , a nie Wojciech Skupień, nawet je¶li to nie wynikało wówczas z wyników. Dajmy sobie i tym dziewczynom jeszcze trochę czasu. Przybyły im teraz dwie konkurentki. Niech rywalizuj± i nabior± determinacji.