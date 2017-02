Puchar Polski. Arka pewnie pokonała Wigry i jest blisko finału

Spotkanie szóstej drużyny pierwszej ligi z zajmuj±c± dziewi±te miejsce w ekstraklasie Ark± nie stało na wysokim poziomie, a kibice, którzy zapełnili stadion w Suwałkach nie obejrzeli pasjonuj±cego widowiska. W pierwszej połowie było sporo chaosu z obu stron.Nieznaczn± przewagę mieli gospodarze. W ich szeregach wyróżniał się Damian K±dzior. Prawoskrzydłowy w siódmej minucie przeprowadził ładn± akcję, ale jego strzał obronił Pavels Steinbors. Go¶cie natomiast wygl±dali, jakby chcieli osi±gn±ć korzystny rezultat najmniejszym nakładem sił.Choć pierwszoligowiec miał mał± przewagę, to na prowadzenie wyszli podopieczni Grzegorza Nicińskiego. Strzał Dariusza Formelli zablokował ręk± we własnym polu karnym Vaclav Cverna i sędzia Tomasz Musiał podyktował rzut karny. Ten pewnie na gola zamienił Mateusz Szwoch.Po zmianie stron gospodarze mieli spore problemy z przedostaniem się pod bramkę rywali. Coraz groĽniejsi byli natomiast go¶cie. Efekt był w 68. minucie, kiedy Szwoch do¶rodkował w pole karne z rzutu wolnego. Do piłki nie wyszedł bramkarz Wigier Damian Podle¶ny, a Rafał Siemaszko, który siedem minut wcze¶niej wszedł na boisko, strzałem głow± skierował piłkę do bramki z około pięciu metrów.Po stracie drugiej bramki podopieczni Dominika Nowaka próbowali strzelić choćby gola kontaktowego, który dawałaby im nadzieje na awans przed rewanżem. Jednak gospodarze, którzy dopiero w najbliższy weekend wznowi± ligowe rozgrywki po przerwie zimowej, nie byli w stanie poważniej zagrozić Arce, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry stracili trzeci± bramkę. Miroslav Bożok wyłożył piłkę Dariuszowi Formelli, a ten bez problemu pokonał Podle¶nego. Tym samym przed rewanżem w Gdyni zespół Wigier jest w bardzo trudnej sytuacji.