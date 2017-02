MŚ w Lahti. Piotr Żyła i Maciej Kot w pierwszej trójce podczas wtorkowych treningów. Domen Prevc jedzie do domu

Prevc jedzie do domu

Pierwsze dwie serie wtorkowych treningów zdominowali Norwegowie. Pierwsz± serię wygrał Andreas Stjernen (127 m.), drugi był Anders Fannemel (124 m.), a trzeci Maciej Kot (119,5 m.). Pozostali Polacy zajęli miejsca: Żyła 11. (116 m.), Jan Ziobro 13. (115,5 m.), a Stefan Hula 23 (109,5 m.).W drugiej serii ponownie najlepszy był Stjernen (129,5 m.), a za nim uplasowali się Fannemel (129 m.) oraz Johann Andre Forfang (128,5 m.). Polacy zaprezentowali się poprawnie: Żyła był pi±ty (125 m.), Kot szósty (120 m.), Ziobro 13. (120,5 m.), a Hula 35. (111,5 m.).Najlepiej dla naszych reprezentantów wypadła ostatnia seria. Wygrał j± Stefan Kraft (131 m.), drugi był Żyła (128 m.), a trzeci Robert Johansson (126 m.). Miejsca pozostałych Polaków: Kot - 5. (124,5 m.), Ziobro 13. (118 m.), a Hula 29. (101,5 m.). We wtorkowych treningach udziału nie wzięli Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, którzy dostali wolne od sztabu szkoleniowego.Udziału w M¦ w Lahti nie weĽmie już Domen Prevc. Słoweniec, który podczas sobotniego konkursu nie zakwalifikował się do drugiej serii (zaj±ł 34. miejsce) kompletnie zawiódł w pierwszej serii wtorkowego treningu skacz±c zaledwie 76 metrów. Słaba forma czwartego obecnie zawodnika P¦ spowodowała, że trener reprezentacji Słowenii zdecydował się wycofać go z dalszego udziału w mistrzostwach w Finlandii.W ¶rodę w Lahti czekaj± nas kwalifikacje (godz. 17), a konkurs na dużej skoczni zaplanowano na czwartek na godz. 17.30.