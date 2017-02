MŚ w Lahti. Józef Łuszczek po biegu Justyny Kowalczyk: Czułem, że o medal będzie ciężko

Kiedy startuj± Polacy?

Wtorkową rywalizację wygrała Norweżka Marit Bjoergen , druga była Szwedka Charlotte Kalla, a trzecia rodaczka zwyciężczyni Astrid Uhrenholdt Jacobsen.- Bjoergen była klasą samą w sobie. Czułem, że o medal będzie Justynie ciężko, ale - jak to w sporcie - nadzieja była. Z drugiej strony wiem, że jak formę odcina, to się przegrywa i tyle - zauważył Łuszczek.Mistrz globu z 1978 roku, który właśnie w Lahti wywalczył tytuł w biegu na 15 km, a na 30 km zdobył brązowy medal, uważa, że Kowalczyk nie będzie łatwo wrócić do formy.- Oczywiście mówię o takiej, którą dysponowała chociażby dwa, trzy lata temu. Rok to dużo i mało, jednak jeżeli podejdzie do sprawy spokojnie i będzie trenowała zgodnie z sygnałami swojego organizmu, to wszystko się może zdarzyć. Bjoergen jest od Justyny starsza, a idzie jak burza , więc mówienie o wieku, zmęczeniu materiału itp. nie ma tu chyba dużego sensu. Jak to się mówi - pożyjemy, zobaczymy - zaznaczył.Jego zdaniem, ważną kwestią w staraniach o powrót do ścisłej światowej czołówki będzie rywalizacja z najmocniejszymi rywalkami. -Tego w przyszłym sezonie nie powinna odpuścić. Biegniesz z lepszymi czy równymi sobie, to naprawdę walczysz. Ze słabszymi wygrywasz, ale trzeba się zastanowić czy na pewno - podsumował były biegacz.