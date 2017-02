MŚ w Lahti. Skandynawskie media: Kowalczyk miała zły dzień. Ale Bjoergen była z innego świata

- W przypadku poprzednich indywidualnych złotych medali olimpijskich i M¦ w biegach dystansowych największa przewaga wyniosła 8,9 sekundy. W takim samym biegu jak we wtorek w Lahti podczas M¦ w Oslo w 2011 roku Justyna Kowalczyk zdobywaj±c srebrny medal odnotowała zaledwie 4,1 s straty, podczas gdy tym razem druga na mecie biegaczka straciła aż 41, a trzecia 55 sekund - skomentował kanał telewizji NRK.Dziennik "Verdens Gang" obliczył, że - nie licz±c sprintów i sztafet - ł±cznie przewagi złotych medalistów w tych dziewięciu biegach wyniosły 44,9 sekund, a Bjoergen uzyskała ten wynik wła¶ciwe tylko w jednym, tym dzisiejszym.Norweskie media zauważyły, że Bjoergen, wyj±tkowo zdenerwowana na starcie i typuj±ca na zwyciężczynię Finkę Kristę Parmakoski, "ruszyła od razu jak maszyna, połykaj±c sekundy i kolejne rywalki, które uczyniła statystkami tego biegu".Szwedzki dziennik "Aftonbladet" skomentował, że przed biegiem kandydatek do podium było kilka, lecz Justyna Kowalczyk już jako jedna z pierwszych przepadła wła¶ciwie już po pierwszym pomiarze czasu, a kolejn± ofiar± zwierzęco silnej Norweżki była wielka faworytka gospodarzy Krista Parmakoski.Według dziennikarzy szwedzkiej telewizji SVT, Bjoergen pokazała "niewiarygodn± wręcz wyższo¶ć nad rywalkami".Norweski kanał telewizji TV2 skomentował, że podczas kiedy Bjoergen była w swoim żywiole, Justyna Kowalczyk miała wyraĽnie zły dzień, podobnie jak Parmakoski i Norweżka Ingvild Flugstad Oestberg.W rozmowie z dziennikarzami stacji Polka powiedziała: "nie jestem w aż tak złej formie jak wskazuje wynik. W rzeczywisto¶ci jest ona znacznie wyższa. To był po prosu taki bieg w takim dniu".Bjoergen podkre¶liła wielokrotnie, że miała ¶wietnie przygotowane narty i głównie dzięki nim wygrała z tak± przewag±. W odróżnieniu od niej fińskie biegaczki stwierdziły, że ich serwismeni "chybili na całej linii".Anne Kyllonen, która była 38., powiedziała płacz±c na antenie fińskiej telewizji YLE: "nie trafili ze smarowaniem, a na takich nartach jakie miały¶my nie powinny¶my były w ogóle startować".Parmakoski z kolei przyznała, że w takich warunkach pogodowych narty miały ogromne znaczenie, a w dodatku upadła na jednym ze zjazdów. "Poza złym nasmarowaniem, w całym zdenerwowaniu, maj±c do wyboru dwie pary nart, wybrałam te zbyt długie i na inn± temperaturę ¶niegu. W efekcie - mimo że dałam z siebie wszystko, po prostu nie jechały" - dodała.