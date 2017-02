Serce nie sługa, czyli dlaczego kibice zwycięskich drużyn są nieszczęśliwi

Przeżywasz, czyli cierpisz

Idzie, to przestanie

Drugi, znaczy przegrany

Jedno z najokropniejszych moich do¶wiadczeń kibicowskich to mecz Valencia - Deportivo La Coruna w kwietniu 2002 r. Mecz lidera z wiceliderem, mecz, w którym zwycięstwo dałoby Valencii praktycznie pewne mistrzostwo Hiszpanii. Mecz, w którym od 69. minuty Valencia (czy już pisałem, że j± lubię?) prowadziła po samobóju boiskowego zbója Aldo Duschera. Czy może być większa rado¶ć?¬le. Czy może być większa tortura? Ból brzucha, który mnie po tej bramce dopadł pamiętam do dzi¶. Nie wiem, czy przed obron± pracy magisterskiej bolało tak samo, czy jednak mniej, ale rozumiecie skalę. W końcu zlitował się nade mn± współlokator, z którym ogl±dałem mecz. Spojrzał w moj± zielon± z przerażenia twarz i powiedział: "spójrz na boisko. Pięć minut do końca, tamci nawet nie maj± piłki". Oczywi¶cie uspokoiłem się dopiero po meczu.Co ciekawe, rado¶ci po zdobytym tytule nie pamiętam. Nie pamiętam też rado¶ci po tytule dwa lata póĽniej. Za to dobrze pamiętam - wci±ż, 16 lat póĽniej - gorycz bycia wykopywanym z Ligi Mistrzów genialnym kopnięciem Rivaldo na trzy minuty przed końcem ostatniego meczu sezon wcze¶niej. Pamiętam poczucie, że co¶ się kończy po tym, jak klub w 2004 roku opuszczał trener Rafa Benitez. Faktycznie, od tego czasu jedynym trofeum był Puchar Króla zdobyty w 2008 roku - mroczny czas Ronalda Koemana, kiedy realnie bałem się, że klub spadnie.Tu się na moment zatrzymam, bo kto¶ mógłby zapytać jak się zostaje kibicem Valencii w Polsce? Odpowiem od razu na pytanie ogólniejsze: jak się zostaje kibicem? Nie wiem. Ulubionych sportowców się przecież nie wybiera, to zawsze oni wybieraj±. Po prostu, ogl±dasz i przeżywasz. Przeżywasz, czyli cierpisz.Choć ja - będę uczciwy - kibicem Valencii już dzi¶ się nie czuję. Już nie ta skala doznań. Czy, precyzyjniej, nie ta skala cierpień. Dlatego nie uważam się tak naprawdę za kibica żadnej drużyny, któr± lubię. Tak, dobrze rozumiecie, uważam, że na miano kibica nie zasługuję, skoro za rzadko i za mało cierpię.Strach o to, co się zdarzy - oczywi¶cie złego - jest dla mnie immanentn± cech± kibica. I wiem, że nie jestem w tym odosobniony. Znakomity blog o Legii Warszawa Bohdana Pękackiego ma motto: "lata udręki, przerywane krótkimi okresami nieuzasadnionej nadziei". Inny mój znajomy kibic Legii cierpiał za każdym razem, kiedy wybierał się na stadion.I nie mówię przecież o czasach złych, wtedy bowiem wszystko znosi się z ponur± rezygnacj±. Wiadomo, kiedy nie idzie, to wszystkie elementy wszech¶wiata s± na swoim miejscu. Jest on może nieprzyjazny, ale zrozumiały. Ale kiedy idzie, wtedy dopiero robi się niebezpiecznie. Bo skoro idzie, to przecież zaraz przestanie.I zawsze przestaje. Tak, jak rozpadła się Valencia Beniteza rozpadaj± się wszystkie, nawet największe drużyny. Z tych, które sam mogłem ogl±dać: Milan Arrigo Sacchiego wprawdzie stał się potem Milanem Fabio Capello, ale po nim przyszedł koszmar Oscara Tabareza. A po erze Carlo Ancelottiego przyszły długie lata chaosu i przeciętniactwa. Manchester United, któremu Alex Ferguson gwarantował wieczne panowanie również się rozpadł. Rozpadł się Dream Team Johana Cruyffa w Barcelonie czy galaktyczny Real. Niepokonani z Arsenalu zostali pokonani i na trofeum czekali dziesięć lat. Rozpadła się Barcelona Guardioli. Każdy ten upadek był wielokrotnie przewidziany. Każdy był bole¶nie przecierpiany. I to zanim się jeszcze wydarzył.Bo przecież upadek jest tuż za progiem. W końcu wystarczy nie wygrać, żeby upa¶ć na samo dno. Je¶li jest się kibicem Barcelony wystarczy skończyć sezon na drugim miejscu - za Realem Madryt - żeby było najgorzej. Je¶li jest się kibicem Realu - analogicznie. Nawet je¶li jest się kibicem istnego hegemona, jak Bayern Monachium w Niemczech - zawsze zdarzy się jaka¶ Borussia Dortmund . A przede wszystkim, zawsze zdarzy się jaka¶ Liga Mistrzów, z której można odpa¶ć, ba, z której można odpa¶ć w sposób spektakularny i wyj±tkowo nieprzyjemny.A przecież jeszcze nawet nie dotkn±łem futbolu reprezentacyjnego. Który z jednej strony, dzieje się rzadziej, ale z drugiej, nierzadko przez to mocniej. W lidze możesz się odkuć już za rok, z przer±banym mundialem zmagasz się przez cztery lata. No, dwa, do Euro. O ile na nim zagrasz, bo przecież wcze¶niej eliminacje. Ot, za niecały miesi±c wyjazd do Czarnogóry, strach się bać. Krótko mówi±c, w piłce reprezentacyjnej jest tak samo: po każdych zwycięskich karnych ze Szwajcari± przychodz± te z Portugali±.