MŚ w Lahti. Justyna Kowalczyk: Dostałam kolejnego kopa w tyłek. Może przesadziłam z przygotowaniami. Może trzeba było wyluzować

Półtora kilometra, i wszystko jasne

"Miałam zacz±ć szybko. A było wolno"

Nic nie złamie Astrid Jacobsen

Parmakoski dopiero siódma

Na co postawić w Pjongczang?

Niby był u¶miech, ale też było jasne, że duma sportowca cierpi jak rzadko kiedy. Nie chodzi o to, że medal uciekł. Tylko że miejsce tak bardzo nie pasowało do odczuć, mobilizacji, przygotowań. Uciekło nie tylko podium, ale też miejsce w pierwszej pi±tce, a wydawało się, że forma jest na pierwsz± pi±tkę. Okazało się, że niezły wynik z Otepaeae, ostatniej próby przed M¦, to wcale nie był znak, że możliwo¶ci jeszcze pójd± w górę.Już po pomiarze czasu na 1,5 km było jasne, że to nie jest jej dzień, że gdzie¶ zniknęła lekko¶ć, któr± już było widać w tym sezonie: w Otepaeae, w Pjongczang. Straty do miejsc medalowych rosły na każdym kolejnym pomiarze. - Mam poczucie, że forma jest jednak lepsza niż to co zaprezentowałam - mówiła Justyna Kowalczyk . Ale sama nie umiała sobie wytłumaczyć, dlaczego sekundy tak uciekały. Nie było upadków ani wyraĽnych błędów w tych punktach trasy, których się obawiała. Nie było problemów z nartami, choć były głównym zmartwieniem przed biegiem. Nie było kryzysu na ostatnich kilometrach, jak często w ostatnich latach bywało. To na tych ostatnich kilometrach udało się zrównać czasem z Ingvild Flugstad Oestberg, z któr± zajęły ex aequo ósme miejsce.Ale brak skrajnego zmęczenia w końcówce żadnym pocieszeniem nie był, raczej kolejn± zagadk±: dlaczego się nie udało od pocz±tku zmęczyć tak, jak tego wyzwanie wymagało? - Miałam zacz±ć szybko i niech się dzieje co chce - mówiła Polka. Czyli scenariusz był taki, jak na bieg w Otepaea. Ale efekt zupełnie inny. - Wydawało mi się, że biegnę szybko, ale ja tak mam, że je¶li mi się wydaje szybko, to jest wolno. Wydawało mi się, że jak dojdę Szwajcarkę Nathalie von Siebenthal, która ruszała minutę przede mn±, to będzie znak, że wszystko idzie dobrze. Dogoniłam j±, a okazało się, że dobrze nie jest - zastanawiała się Kowalczyk.- Dostałam kolejnego kopa w tyłek - mówiła, gdy akurat wywoływali do dekoracji medalistki: zwyciężczynię, Marit Bjoergen , teraz już bezapelacyjnie królow± kolejnych mistrzostw ¶wiata (po przerwie na Falun, gdzie j± zdetronizowała Therese Johaug). Srebrn± medalistkę Charlotte Kallę, która wystrzeliła od startu tak, że Justyna po 1,5 km traciła do niej ponad 8 sekund. I trzeci±, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norweżkę, która dostawała od losu nie tylko kopniaki w tyłek, ale ciosy, które dla innych byłyby nokautuj±ce. A ona ci±gle się podnosi. Po kryzysie formy, po kontuzjach, w tym po wypadku i urazie kręgosłupa , który postawił pod znakiem zapytania dalszy ci±g kariery. Wreszcie, gdy już się odbudowała - po tragicznej ¶mierci brata, w przeddzień jej startu w igrzyskach w Soczi. Gdy pod koniec tamtego sezonu Jacobsen wywróciła się na trasie w Oslo , to akurat na ni± musiało wypa¶ć, że stało się to tuż przy słabo zabezpieczonym słupie, i trafiła do szpitala. I jeszcze na pocz±tku następnego sezonu wypłakiwała się Justynie w ramię za met±, mówi±c, że nie wie co robić z karier± i że ze wszystkim została sama. Ale wróciła. Mimo tego wszystkiego co się stało, mimo że swoje złote mistrzostwa, jedyne, miała już 10 lat temu w Sapporo. Teraz ostrożniej dobiera starty, ale z najważniejszych imprez wraca z medalami. W Falun zdobyła srebro w biegu ł±czonym. Teraz br±z.Mało kto by j± typował do podium, bo wcze¶niej w Lahti w biegu ł±czonym osłabła z sił. Wydawało się, że Krista Parmakoski, po pokazie mocy i srebrze w biegu ł±czonym nie może zostać bez medalu na 10 km, w swojej upatrzonej konkurencji. A zajęła siódme miejsce, przegrała z koleżank± z kadry, Kerttu Niskanen. - Ja nawet się trochę do Niskanen i Parmakoski zbliżałam w końcówce. One i ja pobiegły przyzwoicie. Ale nie dla przyzwoitych biegów tu przyjechały¶my. Pierwsza trójka, a już zwłaszcza pierwsza dwójka, były poza zasięgiem - mówiła Kowalczyk. Do podium straciła 39 sekund. Do złota - ponad półtorej minuty.- Czy mam tupać nog±? Przez te ostatnie miesi±ce podchodziłam do sportu tak profesjonalnie, jak już dawno mi się nie udawało. A może przesadziłam? Może trzeba było wyluzować? Może czas Justyny wygrywaj±cej już min±ł bezpowrotnie? Chyba się muszę z tym pogodzić. I posłuchać teraz, co s±dzi moja drużyna - mówiła Justyna. Wła¶nie grali wtedy norweski hymn, już czwarty raz w Lahti na cztery kobiece biegi. A jeszcze nie wróciła Therese Johaug. Gdy wróci, na podium biegów dystansowych zrobi się bardzo ciasno.Przed Justyn± Kowalczyk teraz kilka bardzo ważnych decyzji. Czy wprowadzać dużo zmian przed sezonem olimpijskim, czy jednak trzymać się nowo¶ci wprowadzonych podczas obecnej zimy i poczekać na efekt. Czy nastawiać się w Pjongczang na 30 km, czy jednak mocniej na sprint klasykiem. Trzydziestka dała jej w karierze aż pięć medali, dała złoto igrzysk i mistrzostw ¶wiata. Ale dziesięć klasykiem też dawało medale, aż do wtorku w Lahti. Może to wła¶nie sprint, który dał ostatni medal, dwa lata temu w Falun, i w którym tyle razy brakowało nagrody za dobr± formę, spłaci dług w Pjongczang?