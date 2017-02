MŚ w Lahti. Budny: Justyna Kowalczyk swoje medale już zdobyła. Za rok powinna zostać dyrektorem. Jak Adam Małysz

Do wtorkowego startu w Lahti Kowalczyk szykowała się od dwóch lat. Na 10 km "klasykiem", czyli w swej przez lata koronnej konkurencji, podopieczna Aleksandra Wierietielnego chciała wywalczyć dziewi±ty w karierze medal mistrzostw ¶wiata. Niestety, podium było daleko. Do trzeciej Astrid Jacobsen Polka straciła 39 sekund, do Charlotty Kalli, która zdobyła srebro - 53,5 s, a do najlepszej Bjoergen - 1:34,5.Przed biegiem Budny twierdził, że Bjoergen i Kalla typowane przez wszystkich do medali, wcale nie musz± się okazać lepsze od Kowalczyk. - Jednak nic tak dobrze nie robi kobietom jak rodzenie dzieci. Unormowany tryb życia, koncentracja na macierzyństwie, dodatkowa energia do pracy - to wszystko ma Bjoergen. I rzeczywi¶cie nikt jej teraz nie potrafi złapać. A ja powinienem o tym nie zapominać, bo przecież od dawna znam tę zasadę. Pamiętam choćby Irenę Szewińsk±, która zawsze była ¶wietna, a po urodzeniu syna biła kolejne rekordy ¶wiata. Warto mieć uporz±dkowane życie osobiste, to po prostu dodaje siły - mówi Budny.Zdaniem do¶wiadczonego trenera Kowalczyk na poziomie Bjoergen biegać już nie będzie. - Wygl±da na to, że swoje medale wielkich imprez już zdobyła. Szkoda, zwłaszcza że po niej w naszych biegach nie ma nikogo. Przecież te dziewczyny, które biegaj± z ni± w Lahti prezentuj± poziom turystyczny - mówi Budny. - Jest tylko jedno wyj¶cie. Jeżeli Justyna chce wystartować za rok na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, to trzeba dać jej spokój, niech idzie drog±, któr± sobie wybrała, niech tam pobiegnie w sprincie i na 30 km. Ale póĽniej ona koniecznie musi przyj¶ć do Polskiego Zwi±zku Narciarskiego jako dyrektor ds. biegów. Akurat za rok zmieni się w zwi±zku władza, bo prezes Apoloniusz Tajner po trzeciej kadencji będzie już musiał odej¶ć. Będzie można się dogadywać z kim¶ nowym. Justyna ma autorytet, wie o tym sporcie wszystko, w niej cała nadzieja. Musi być w federacji przeciwwaga dla Adama Małysza - dodaje trener.Na koniec Budny podkre¶la, że nie jest przeciwnikiem skoków narciarskich . - One musz± być wiod±ce, ale nie jedyne. W nich też trzeba pracować u podstaw. Działam przy olimpiadzie młodzieży i pamiętam, że jeszcze trzy-cztery lata temu musieli¶my robić kwalifikacje do konkursu, a ostatnio udało się zebrać na start 33 zawodników, z czego co najmniej 23 było wziętych z łapanki, poza czołow± "10" reszta nie prezentowała żadnego poziomu. Zreszt±, to samo było w seniorskich mistrzostwach Polski w grudniu , na Wielkiej Krokwi - mówi szkoleniowiec.