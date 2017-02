Sandecja z nową gwiazdą? Trwają rozmowy z menadżerem Freddy'ego Adu. "Kwestia godzin"

Wielki talent

Sprawa podpisania umowy z klubem zależy nie tylko od badań medycznych zawodnika, ale też porozumienia w sprawie jego kontraktu. Menadżer Adu złożył własn± propozycję, która teraz jest dyskutowana przez prowadz±cego negocjację z polskiej strony Arkadiusza Aleksandra, Pełnomocnika Zarz±du Sandecji ds. Sportowych. Jak zapewniły nas osoby zaangażowane w operację wszystko powinno być jasne "w ci±gu najbliższych godzin"27-letni Amerykanin pochodz±cy z Ghany ma do¶ć rozbudowane piłkarskie CV . Swoj± przygodę z piłk± zaczynał w DC United. Trenował tam m.in. pod okiem Piotra Nowaka. Za swoj± grę MLS był bardzo chwalony. Został zreszt± najmłodszym zdobywc± bramki w historii ligi. Uznawano go wtedy za jeden z największych talentów piłkarskich na ¶wiecie. Po krótkim epizodzie w Real Salt Lake wyjechał do Europy. Występował m.in. w Benfice Lizbona, AS Monaco, Arisie Saloniki czy Riezasporze, chociaż nie zrobił w tych klubach wielkiej kariery. Ostatnio wrócił do Ameryki i był zawodnikiem Tamba Bay Rowdies. Od stycznia pozostawał bez klubu. W swojej karierze występował też w narodowej reprezentacji USA oraz jej kadrach młodzieżowych.