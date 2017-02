Siatkówka. Iwo Wagner: Wydaje mi się, że do końca rundy zasadniczej sami się nie zaskoczymy

Ile statystycznie traci ZAKSA przez nieobecno¶ć Kevina Tillie?

Sytuacja ZAKSY Kędzierzyn-KoĽle w tabeli PlusLigi jest jasna - po 24 meczach jest liderem zestawienia i ma siedem punktów przewagi nad 2. Asseco Resovi± Rzeszów . Za jej plecami o najlepsz± czwórkę fazy play-off walcz± jeszcze PGE Skra Bełchatów , Jastrzębski Węgiel i Indykpol AZS Olsztyn - Wydaje mi się, że nie można na to patrzeć w kategoriach straty, ponieważ za niego wchodzi Rafał Buszek. Kevin na pewno gwarantował nam większ± stabilizację w przyjęciu i obronie, ale Rafał rozkręca się z meczu na mecz i trzeba mu dać trochę czasu, żeby wszedł na dobre tory.- Na pewno tak, ponieważ kiedy Kevin był do naszej dyspozycji, to on bez przerwy grał. Rafał wtedy nie dostawał wielu szans i dlatego teraz potrzeba czasu, żeby się odbudował. Mamy naprawdę sporo meczów do rozegrania, więc wydaje mi się, że przed polskim przyjmuj±cym bardzo duża szansa na złapanie wła¶ciwego rytmu.- My¶lę, że tak, ponieważ w obwodzie mamy jeszcze Kamila Semeniuka. Powracaj±c do spotkania z olsztynianami, to Rafał zagrał faktycznie najlepszy mecz i punktowo był liderem ZAKSY. Dawidowi Konarskiemu przydarzyły się słabsze zawody i nie był aż tak efektywny w ataku. W takiej sytuacji wyszły zalety przyjmuj±cego - gra on bardzo m±drze, potrafi nabić piłkę na blok, kiwać. Jest definicj± stylu ZAKSY - niekoniecznie wszystko kończy w pierwszej akcji, ale działa tak, by gra trwała dalej.- Bardzo bezpiecznie. Czy co¶ jest w stanie nam przeszkodzić? To dopiero pokaże faza play-off. Nasza przewaga jest ustanowiona na poziomie, który najprawdopodobniej zaowocuje tym, że regularny sezon zakończymy na pierwszym miejscu w tabeli. Pytanie na kogo trafimy w półfinale. System w tym roku jest do¶ć kontrowersyjny - jeden mecz gramy na wyjeĽdzie, drugi u siebie, a póĽniej ewentualnie złoty set. Przy porażce w pierwszym spotkaniu jedzie się do siebie, gra się pod bardzo duż± presj±, a w takich warunkach trudno nie popełnić błędu. To jest moment, którego ewentualnie można się obawiać. Wystarczy, że wtedy przydarzy nam się słabszy pojedynek, rywale zagraj± najlepiej, do tego dojd± nerwy i może być różnie. Mimo tego wydaje mi się, że do końca rundy zasadniczej sami się nie zaskoczymy.- To na pewno jest nasza duża przewaga. Mówimy w tej chwili o dużych markach - PGE Skrze Bełchatów, Asseco Resovii Rzeszów, Indypolu AZS-ie Olsztyn i Jastrzębskim Węglu - które musz± walczyć o kolejne punkty i nie mog± pozwolić sobie na wpadki, by nie wypa¶ć z czwórki. My mamy ten komfort, że nie jeste¶my pod tak duż± presj±, jak wyżej wymienione zespoły. W trudnej sytuacji s± olsztynianie, którzy zaczynaj± granie z wielkimi, czyli Resovi± i Skr±, a te pojedynki będ± bardzo ciekawe.- To jest bardzo ciekawe pytanie. Resovia w tym roku faluje, choć przeciwko nam zagrała dwa ¶wietne spotkania, a jej zawodnicy okre¶lili je mianem najlepszych w sezonie. Jastrzębski Węgiel natomiast prezentuje bardzo równy poziom i od tego zespołu zawsze można spodziewać się wyrównanej walki. Grali¶my w tym sezonie kilka meczów i wszystkie mogli¶my zaliczyć do kategorii trudnych. Je¶li chodzi o AZS, to w ostatnim spotkaniu z nami prezentował się bardzo dobrze i był bliski zdobycia punktów w Kędzierzynie-KoĽlu, ale "spięli¶my się" i wygrali¶my.Potencjał Resovii jest bardzo duży. Na boisku może pojawić się Marko Ivović i graj±c mecz sezonu de facto samemu wygrać pojedynek. Podobnie jest w przypadku Mariusza Wlazłego, którego dorobek również może oscylować w granicach czterdziestu punktów. Dyspozycja Skry i rzeszowian faluje, ale w każdym momencie stać ich na to, by zaprezentować niezwykle wysoki poziom. Jastrzębski Węgiel i AZS graj± z kolei o wiele bardziej stabilnie.