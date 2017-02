MŚ w Lahti. Justyna Kowalczyk po 8. miejscu: Jedyny wniosek jest taki, że trzeba szybciej biec

Polka była w szerokim gronie kandydatek do medalu, ale ostatecznie była ósma ex aequo z Ingvild Flugstad Oestberg. Mimo lekkiego rozczarowania Kowalczyk była zadowolona.- Narty były super, dziękuję moim serwismenom. Forma nie pozwala walczyć o medale. To nie był zły bieg, dałam z siebie wszystko. Wystarczyło na ex aequo ósme miejsce z wielk± strat± do pierwszych dwóch dziewczyn. Taki jest sport , zrobiłam wszystko co w mojej mocy, by przygotować się do tego biegu. U¶miecham się, jestem zadowolona, bo przez ostatnie miesi±ce bardzo walczyłam o każd± sekundę w tym biegu - powiedziała Kowalczyk, która całe przygotowania po¶więciła wła¶nie swojemu koronnemu dystansowi.Tydzień temu w tej samej konkurencji Kowalczyk zajęła pi±te miejsce podczas zawodów Pucharu ¦wiata w Otepaeae, co rozbudziło apetyt na medal. - Nie patrzyłabym teraz na inne zawody. Nadal uważam, że trasa tu była lepsza, ale widocznie inne dziewczyny też lepiej pobiegły. Patrz±c na wyniki dwie dziewczyny s± naprawdę mocne, a z reszt± można wygrać. Wyniki za tydzień na innej trasie znowu mogłyby być inne, bardzo ważna jest forma dnia. Ale wielkiej hipereuforii nie ma.- Traktuję to jak porażkę, ale nie będę zdzierać szat i się samookaleczać. Cieszę się, że jestem w¶ród najlepszych dziewczyn na ¶wiecie, tyle tylko, że trochę z tyłu tej czołówki, a nie z przodu.Kowalczyk doceniła również swoj± serwismenkę Valentinę Vuerich, jedyn± kobietę pracuj±ca w teamach serwisowych mistrzostw ¶wiata. - To promyczek w naszym zespole, ale nie jest bardzo słodziutki. Jest podobna charakterologicznie do mnie, bliżej jej temperamentu włoskiego niż polskiego. Ma dużo szalonej energii jest bardzo pracowita. Strasznie chciałam dzisiaj dla niej "polecieć", żeby zobaczyła jak to jest biegać po medale. Mam nadzieje, ze jeszcze to zrobię dla niej. Aż mi się zbiera na płacz, bo wiem, że ich wszystkich trochę zawiodłam, tak jak i siebie sam±.- W sporcie zazwyczaj dostajesz po tyłku, a czasem wychodzi, chyba ze jeste¶ Bjoergen. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, ze dostaje kopa, czasem na widoku publicznym, czasem widzi to tylko trener. Idę się zregenerować i walczymy dalej, mamy swoje obowi±zki i cele, sezon trwa. No co zrobić, nie jestem zła na narty , wiec nawet nimi nie rzucę - zakończyła Kowalczyk.Wcze¶niej Polka zajęła wraz z Ewelin± Marcisz dziewi±te miejsce w sprincie drużynowym.