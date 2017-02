MŚ w Lahti. Justyna Kowalczyk ósma, złoto dla Marit Bjoergen

"Trzeba biec szybciej"

Od 2009 roku z każdych mistrzostw ¶wiata Kowalczyk przywoziła przynajmniej jeden medal. Z Lahti wraca bez kr±żka. We wtorkowym biegu na 10 km technik± klasyczn± ruszyła szybko, ale nie tak szybko jak rywalki. Na kolejnych punktach kontrolnych miała czas w okolicach szóstego-ósmego miejsca. Trasę pokonała w czasie 26:59,4, co dało jej ósm± lokatę.Wcze¶niej Polka zajęła wraz z Ewelin± Marcisz dziewi±te miejsce w sprincie drużynowym.We wtorek poza zasięgiem wszystkich była Marit Bjoergen . Norweżka notowała najlepsze czasy na każdym punkcie kontrolnym. Bieg ukończyła w czasie 25:24,9 i zdobyła złoto. Srebro dla Szwedki Charlotte Kalli, która do Bjoergen straciła 41 sekund. Trzecia była Astrid Uhrenhold Jacobsen ( Norwegia ), która od swojej rodaczki pobiegła wolniej o 55,5 sekundy.To 16. złoty medal Bjoergen w historii M¦, a drugi wywalczony w Lahti. Wcze¶niej triumfowała w biegu ł±czonym na 15 km. Blisko 37-letnia zawodniczka staje na najwyższym stopniu podium tej imprezy regularnie od 2003 roku.40. miejsce zajęła Kornelia Kubińska, 42. była Ewelina Marcisz, a 53. Martyna Galewicz.- Forma nie pozwala walczyć o medale. To nie był zły bieg, dałam z siebie wszystko. Wystarczyło na ex aequo ósme miejsce z wielk± strat± do pierwszych dwóch dziewczyn. Taki jest sport , zrobiłam wszystko co w mojej mocy, by przygotować się do tego biegu - mówiła Jusstyna Kowalczyk po biegu.